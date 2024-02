Pandoro gate, Sammontana è fredda sul rinnovo con Chiara Ferragni

Stando a un'indiscrezione circolata nelle ultime ore, anche il noto brand italiano di gelati Sammontana inizierebbe ad avere più di qualche dubbio circa la convenienza di una prosecuzione della sua collaborazione con Chiara Ferragni, presumibilmente a causa del grande clamore mediatico dei casi che hanno travolto l'influencer cremonese.

Secondo quanto riferito da La Nazione, l'azienda alimentare empolese sarebbe in una delicata fase di espansione, con l'obiettivo di trovare degli sbocchi di interesse commerciale anche aldilà dei confini nazionali: per guadagnarsi queste nuove fette di mercato potrebbe decidere di interrompere il suo legame con una delle sue più note testiomonial, vale a dire Chiara Ferragni. Sammontana, che mira a "diventare un’industria d’eccellenza internazionale di prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato" , spiega il quotidiano fiorentino, avrebbe qualche remora sull'opportunità di rinnovare la sua partnership con l'influencer cremonese.

"Dopo il pandoro-gate e i grandi brand che hanno ‘scaricato’ l’influencer (da Coca Cola a Pigna), la decisione di Sammontana è... per così dire ‘congelata’" : ciò significa quindi che il brand italiano di gelati starebbe prendendo tempo per valutare al meglio come muoversi per promuovere il suo nome. E questo per il fatto che "i piani di collaborazione sono annuali e una decisione in vista della stagione estiva verrà presa a primavera".

Non ci sarebbe quindi alcuna necessità, in questo momento, di correre e prendere decisioni affrettate, ma il fatto che l'accordo non sia stato rinnovato, visto tutto ciò che sta accadendo attorno all'influencer, non può non far sorgere qualche dubbio circa un suo prolungamento anche per la prossima stagione estiva.