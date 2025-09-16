Fake news. Lo sfogo di Giulia De Lellis sui social: "La gente ha perso il senso del rispetto"

" La gente ha perso completamente il senso del rispetto. Sono scioccata dall'ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita ". Giulia De Lellis è un fiume in piena su Instagram. L'influencer romana, che tra poco darà alla luce la sua primogenita Priscilla, ha denunciato la pubblicazione di una fake news sulla nascita della bambina, dicendosi scioccata per quanto accaduto: " La bambina nella foto non è mia figlia. E' vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità ".

Lo sfogo sui social

A scatenare l'ira della creator è stata la scoperta di un post Facebook, in cui si riportava la notizia della nascita di Priscilla con tanto di foto della neonata. Una immagine che, come specificato da Giulia, risulta "rubata". " Notizia completamente inventata per di più con il volto di una neonata (che sto coprendo io) che non è mia figlia! ", ha tuonato De Lellis. L'accaduto ha colpito profondamente la romana, che ha affidato ai social un lungo e amaro messaggo, nel quale è tornata a puntare i riflettori sul tema della privacy e sull'intromissione nella sua vita privata. " Mi stanno arrivando tantissimi di messaggi sulla data del mio parto. Il mio. Tutto questo perché avevo detto chiaramente che preferivo tenerlo per me (è un tema delicato, pieno di incognite, e condividerlo non farebbe che aumentare la tensione). Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto. Cose che non sa neanche il mio ginecologo ad oggi, ma che certi giornalisti o curiosi pensano di poter annunciare. Chissà poi perché visto che a fare "spoiler" non ci guadagnano nulla, zero, niente (se non il misero piacere di speculare sulla vita altrui)".

"Non è gossip, è violenza"

Attraverso le storie del suo account Instagram Giulia De Lellis non si è trattenuta, puntando il dito contro i pettegolezzi e chi li alimenta: " Qui non si tratta di gossip, ma di rispetto. Annunciare al posto di altri una gravidanza, una nascita o peggio ancora una perdita, è una violenza. E la violenza più grande è pensare di avere il diritto di farlo solo perché si tratta di personaggi pubblici". Scioccata dalle attenzioni morbose che molti fan e numerose pagine social le riservano, l'ex protagonista di Uomini e donne ha proseguito nel suo sfogo, facendo alcune precisazioni: " Sono io a decidere cosa condividere, come e quando.

E prima di un 'personaggio pubblico' sono una persona. con un cuore, un'anima e dei diritti. Datevi una cazzo di regolata e portate un contributo migliore a questo mondo che fa già spavento di per sé se proprio non sapete che fare".