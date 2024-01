Elton John e la decisione sull'eredità: perché non lascerà nulla ai figli

Ascolta ora: "Elton John e la decisione sull'eredità: perché non lascerà nulla ai figli"

C'è fermento per la prossima asta di Christie's, che a partire dal prossimo 21 febbraio metterà in vendita ben 900 cimeli provenienti dalla lussuosa proprietà di Atlanta di Elton John. La decisione è stata presa dalla popstar britannica, che intende cedere gran parte degli oggetti legati a lui e alla sua fama. Una scelta motivata anche dalla volontà di non lasciare troppo ai figli.

Nessuna eredità ai figli

Elton John è padre, insieme al compagno regista canadese David Furnish, di Zachary, nato il 25 dicembre 2010, ed Elijah, nato l'11 gennaio 2013. Entrambi i bambini, venuti al mondo tramite maternità surrogata, hanno avuto come madrina Lady Gaga. Il cantante avrebbe però deciso di non lasciare tutta la sua fortuna ai figli, così da non viziarli e renderli più autonomi.

Nel corso di un'intervista rilasciata al Mirror, la popstar ha infatti dichiarato che in futuro Zachary ed Elijah potranno disporre di una certa ricchezza che garantirà loro " uno stato finanziario solido ", ma senza eccessi. Troppa abbondanza, infatti, " rovinerebbe le loro vite ". Secondo Elton John, infatti, è basilare che i suoi figli abbiano " almeno una parvenza di normalità, un po' di rispetto per i soldi, un po' di rispetto per il lavoro" . Zachary ed Elijah, dunque, erediteranno la casa, così come le auto del genitore, ma "se vorranno comprarsi un Picasso o un jet privato, i soldi dovranno guadagnarseli".

Una presa di posizione comune anche ad altri personaggi facoltosi, come Shaquille O'Neal, Daniel Craig, Ashton Kutcher e Mila Kunis, Gordon Ramsay e Bill Gates. Tutti genitori che hanno deciso che i loro figli, per quanto privilegiati, dovranno imparare a cavarsela da soli. Molti, infatti, hanno dichiarato la loro volontà di cedere tutto in beneficenza.

Gli oggetti all'asta

Ed ecco dunque che 900 oggetti provenienti dalla proprietà di Peachtree Road di Atlanta, in Georgia, saranno venduti all'asta di Christie's a New York. Si tratta di pezzi appartenenti alla popstar e molto ambiti da fan e collezionisti, per un valore stimato di 10 milioni di dollari.

Fra gli importanti oggetti in vendita figurano il pianoforte a coda Yahama usato da Elton John per suonare durante i suoi show di Broadway Billy Elliot e Aida (50mila dollari), un trittico realizzato dall'artista Banksy, alcune fotografie di Dorothea Lange, Andy Warhol, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Peter Beard, Herb Ritts, Richard Avedon e Andres Serrano, un ritratto di Elton John realizzato da Julian Schnabel, abiti di scena e camicie vintage, ed una preziosa collezione di orologi, in cui figurano Rolex, Cartier, Hublot, Roger Dubuis, Piaget, Jaeger-LeCoultre e Vacheron Constantin.