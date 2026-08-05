Ex corteggiatore di “Uomini e Donne” arrestato a Ischia: aveva due carte d’identità, e una falsa residenza per ottenere gli sconti sui traghetti

Un ex corteggiatore del trono Over di “Uomini e Donne” è stato arrestato dai carabinieri al porto di Ischia con l’accusa di possesso di documenti falsi. Si tratta di Rosario Ibello, 56enne napoletano, fermato mentre stava lasciando l’isola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe utilizzato una seconda carta d’identità, sulla quale risultava falsamente residente a Barano d’Ischia, per acquistare biglietti del traghetto a tariffa agevolata, riservata ai residenti dell’isola. Oltre all’arresto per il possesso del documento falso, il 56enne è stato denunciato anche per truffa ai danni della compagnia di navigazione.

La scoperta delle due carte d’identità

Il controllo è scattato mentre Rosario Ibello si trovava al porto di Ischia, pronto a imbarcarsi per lasciare l’isola. Alla richiesta di esibire i documenti, il 56enne ha consegnato ai carabinieri una carta d’identità perfettamente regolare e regolarmente intestata a suo nome. I militari hanno però deciso di approfondire gli accertamenti e, durante l’ispezione della borsa che aveva con sé, hanno trovato una seconda carta d’identità, anche questa intestata a Rosario Ibello ma con un dato diverso, sul documento risultava residente a Barano d’Ischia. Secondo gli investigatori sarebbe stata proprio questa seconda carta d’identità a essere utilizzata per ottenere le agevolazioni previste per chi risiede sull’isola. Secondo alcune ricostruzioni, durante il controllo il 56enne avrebbe anche ricordato ai militari la sua partecipazione a “Uomini e Donne”, dove aveva preso parte al programma nel 2023 come corteggiatore del trono Over.

Il presunto raggiro per ottenere i biglietti scontati

Le verifiche successive hanno permesso di ricostruire il presunto utilizzo del documento. Secondo quanto emerso, il 3 agosto Rosario Ibello avrebbe acquistato un biglietto del traghetto usufruendo della tariffa ridotta riservata ai residenti grazie alla carta d’identità con la falsa residenza. Non solo. Poco prima del controllo al porto avrebbe tentato nuovamente di beneficiare dello stesso sconto, circostanza che ha fatto scattare i provvedimenti nei suoi confronti. Per questi fatti dovrà rispondere del reato di possesso di documenti falsi e di truffa ai danni della compagnia di navigazione.

Chi è l’ex corteggiatore

Rosario Ibello è conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato nel 2023 a “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La sua esperienza nel programma è stata nel parterre del trono Over, dove aveva preso parte alla trasmissione come corteggiatore senior. Secondo alcune ricostruzioni, proprio quel precedente televisivo lo avrebbe spinto a richiamare l’attenzione dei carabinieri sulla sua partecipazione al programma durante il controllo.

Perché sono aumentati i controlli nei porti del Golfo di Napoli

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli che da tempo vengono effettuati nei porti di Ischia, Procida e Capri per contrastare l’utilizzo di documenti falsi e residenze fittizie allo scopo di ottenere indebitamente le agevolazioni previste per gli abitanti delle isole. Le tariffe riservate ai residenti sono infatti sensibilmente più basse rispetto a quelle ordinarie. Proprio l’elevata differenza tra i prezzi ha portato, negli ultimi anni, a rafforzare i controlli delle forze dell’ordine nei porti del Golfo di Napoli per contrastare questo tipo di raggiri e verificare la regolarità della documentazione esibita da chi richiede gli sconti.