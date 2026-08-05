Royal Family, Eugenia di York mamma per la terza volta. Mistero sul nome della bambina

La famiglia reale inglese accoglie un nuovo erede. Il quindicesimo nella linea di successione al trono. La principessa Eugenia di York e il marito, Jack Brooksbank, hanno annunciato la nascita della figlia, la terzogenita per la coppia reale. La notizia è stata data in forma ufficiale attraverso i canali social della Royal Family.

L’annuncio di Buckingham Palace

“Sua Altezza Reale la Principessa Eugenia e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare la nascita della loro figlia, avvenuta lunedì 3 agosto 2026 alle ore 18:20 presso un ospedale di Lisbona, in Portogallo. La bambina è nata con un peso di circa 3 chilogrammi. Le Loro Maestà il Re e la Regina e gli altri membri della Famiglia Reale hanno appreso la notizia con grande gioia”. L’annuncio del parto è coinciso con la pubblicazione della prima foto della piccola, il cui nome rimane ancora segreto. E lo scatto realizzato dal neo papà Jack ha fatto velocemente il giro del web.

Il post di Eugenia di York

La gioia della nascita è stata condivisa su Instagram anche dalla principessa Eugenia. Nel mostrare al mondo la terzogenita, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea ha scelto di seguire la linea di Buckingham Palace di non rivelare il nome della bambina: “Io e Jack siamo così felici di annunciare la nascita della piccola Brooksbank!! Siamo follemente innamorati della nostra bimba”. La piccola è nata in Portogallo dove Eugenia e il marito Jack vivono per buona parte dell’anno, ma la coppia reale farà presto ritorno nel Regno Unito per far conoscere la bambina a re Carlo e alla regina Camilla.

La gravidanza

La terza gravidanza era stata annunciata a maggio dell’anno scorso. In quell’occasione la principessa Eugenia aveva condiviso sui social una foto dei due figli, August ed Ernest, mentre tenevano in mano l’ecografia della sorellina. “Baby Brooksbank nascerà nel 2026!”, aveva scritto la figlia di Sarah Ferguson annunciando al mondo il lieto evento. La bambina arriva a tre anni di distanza dalla nascita del secondogenito della coppia, Ernest, e a cinque dalla nascita di August.