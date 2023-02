"Fate schifo". Fedez si fa vivo su Instagram per insultare

I suoi fan sono in trepidante attesa di aggiornamenti sulla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, ma il ritorno sui social di Fedez è dedicato agli insulti. Per la precisione, agli insulti ai giornalisti. Sì, perchè il cantante s'è reso protagonista di una invettiva contro Fuori dal coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano e in onda ogni martedì sera su Rete 4. "Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay. Non sono gay, non avrei problemi a dirlo se lo fossi" , il suo j'accuse in una serie di storie.

La filippica di Fedez

"Ho facilitato il lavoro di una giornalista di Fuori dal Coro che ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se fossi omosessuale o se avessi cose da nascondere. Cara giornalista, non sono omosessuale. Se lo fossi, lo direi" , ha aggiunto Fedez con tono di sfida. Secondo l'ex giudice di X Factor il giornalismo di inchiesta mal si concilia "con inchieste del cazzo come questa" . E non mancano le parole aggressive e gli insulti: "Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, siete la cloaca del giornalismo. Perché Fuori dal Coro ha la priorità di fare un'inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Forse perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?" . Quest'ultimo riferimento è legato all'esibizione sanremese nella quale ha strappato la foto del sottosegretario Bignami (Fratelli d'Italia) in uniforme nazista. Un attacco corredato da una scritta in sovrimpressione che non lascia molto spazio alle interpretazioni: "Fate schifo" .

La replica di Mario Giordano