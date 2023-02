I selfie senza anello, il video a pranzo: tutti i dubbi sulla crisi dei Ferragnez

Crisi o marketing allo stato puro? L’amore che traballa o è tutto studiato a tavolino per future monetizzazioni? Il dibattito sui Ferragnez va avanti senza sosta da una settimana e si sono formate due correnti di pensiero: chi crede alla possibile rottura e chi pensa a un teatrino con secondi fini. Nelle ultime ore è arrivato un indizio in più, inevitabilmente destinato ad aumentare le speculazione su Fedez e Chiara Ferragni: dopo l’avvistamento in centro a Milano e le stories sibilline, i coniugi sono stati pizzicati a Villa Crespi, casa di Antonino Cannavacciuolo.

Le immagini dei Ferragnez a Villa Crespi

Il cantante e l’influencer sono stati filmati insieme di fronte all’ingresso del noto ristorante del giudice di Masterchef. Il video è diventato subito virale su TikTok e non lascia spazio a grosse interpretazioni: Cannavacciuolo accoglie sorridente Fedez e Chiara Ferragni. Ma c’è di più, un dettaglio che non è passato inosservato e che conferma che il video sarebbe recente: l’outfit. La mise dell’imprenditrice digitale – gonna e giacca nere con sciarpa rossa – è la stessa mostrata venerdì sera in una stories.

Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a mangiare in Villa Crespi. Non vuol dire nulla, per carità, ma iniziate a fiutare che i loro atteggiamenti iniziano a far acqua da tutte le parti? pic.twitter.com/yzb5gDxTYG — Fran Altomare (@FranAltomare) February 18, 2023

“Non è vero niente della loro crisi. Vorranno solo privacy o è tutto un montaggio” , la didascalia del video pubblicato sul social network. Una teoria condivisa da molti utenti, sempre più convinti di uno schema ben congegnato per alimentare mistero e attesa, così da riscuotere ancora più visualizzazioni. O ancora, c’è chi pensa che questa “telenovela” sia in qualche modo connessa a un annuncio sulla seconda stagione della serie “The Ferragnez”, trasmessa su Amazon Prime Video. Marketing allo stato puro, in altre parole.

I selfie senza fede nuziale

A innescare il caso Ferragnez è stato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston in occasione della serata finale del festival di Sanremo. Il rimprovero plateale di Chiara Ferragni ai danni del marito non è passato inosservato sul web e la vita “social” della coppia è finita sotto la lente di ingrandimento. Da parte dei due divi nessun commento sulla presunta frattura: il cantante non pubblica storie Instagram da diversi giorni – salvo una apparsa venerdì ma subito cancellata – mentre l’influencer continua a postare foto e storie ma senza il marito. Un dettaglio dei tanti selfie apparsi in questi giorni ha lasciato di stucco i follower della Ferragni: all'anulare sinistro mancherebbe la fede nuziale. Gli scatti senza fede non fanno che alimentare il giallo, ma la domanda che torna è sempre quella: è vera crisi o solo una trovata di marketing?