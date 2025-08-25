Federica Pellegrini esclusa da Ballando all'insaputa di Milly Carlucci: ecco perché

La decisione ha colto di sorpresa i numerosissimi fan del programma televisivo, ma ora è arrivata l'ufficialità: Federica Pellegrini non farà parte della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Un fulmine a ciel sereno, dal momento che ormai era data per assodata la sua presenza in qualità di inviata nella sala delle stelle al posto di Paolo Belli, il quale scenderà in pista per mettersi alla prova. L'ex nuotatrice, particolarmente amata dal pubblico e giunta al secondo posto nel 2024, sembrava il profilo perfetto per ricoprire quell'incarico, ed è ciò che aveva in mente anche la stessa produzione della celebre trasmissione targata Rai Uno. Tutto fatto quindi? Assolutamente no, visto che il tavolo è saltato improvvisamente. Ma quali sono i motivi alla base di questa improvvisa inversione di rotta?

Le prime voci circolate nei corridoi riferivano di malumori della Pellegrini per la presenza tra le stelle dell'ex Filippo Magnini. Una sorta di "o lui o io", insomma, teoria smontata completamente dall'esperto di gossip Gabriele Parpiglia. L'ex primatista mondiale dei 200 stile libero si era detta assolutamente tranquilla e non aveva posto alcun veto alla produzione, dando la sua piena disponibilità: ormai, infatti, entrambi hanno voltato pagina da anni costruendosi una nuova e solida famiglia.

Niente di tutto ciò, quindi. L'apertura della Pellegrini aveva tranquillizzato i vertici del programma televisivo, ma tutto sarebbe saltato improvvisamente. "Dall’altra parte del telefono le rispondono che sarebbero 'corsi subito per depositare i contratti'" , spiega Parpiglia, "Federica quindi aspetta, ma poi le viene comunicato che avevano scelto un'altra persona" . L'ex nuotatrice non ha potuto far altro che "incassare la decisione" , arrivata peraltro senza il coinvolgimento diretto di Milly Carlucci, colta anch'ella di sorpresa: ecco perché la conduttrice, molto legata alla Pellegrini, le avrebbe proposto un ruolo come ballerina per una notte.

Grande amarezza, quindi, per il mancato ruolo in un programma televisivo che le aveva dato

tanto, anche se in realtà c'è un precedente. Nel 2024, quando sembrava tutto fatto, saltò anche la sua intervista nella trasmissione "Belve" di Francesca Fagnani: in quella circostanza la Rai le preferì Laura Bruganelli.