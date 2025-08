"Fedez? Irrispettoso". L'affondo del fratello del rapper Jesto

Troppe illazioni sulle cause del decesso di Jesto: a intervenire con un post su Instagram, sia per ringraziare i fan per l'affetto dimostrato che per spiegare una volta per tutte cosa è accaduto quel 31 luglio è il fratellastro dell'artista, il quale ha lanciato poi una chiara frecciata a Fedez.

Taiyo "Hyst" Yamanouchi, fratello del rapper romano da parte di madre, l'annunciatrice radiotelevisiva e speaker del Tg2 Teresa Piazza, e a lui legato anche nell'ambito musicale, ha parlato di "un colpo al cuore del tutto inaspettato" . "Vorrei evitare speculazioni, quindi vi comunico che la causa della morte è stata un colpo al cuore, totalmente inaspettato e imprevedibile" , scrive sul social network Yamanouchi, "soprattutto considerato lo stile che conduceva, attento all’alimentazione, in impeccabile forma fisica, immerso nella lettura e nella conoscenza, mai lanciato come oggi verso nuovi progetti meravigliosi".

La scelta di non condividere fin da subito la notizia della morte di Jesto è stata ponderata, ha spiegato l'attore, anche per evitare di diffondere informazioni errate o incomplete: purtroppo, tuttavia, ancor prima dei familiari sono stati altri a divulgarla ovunque sul web. "Ho tardato a rendere la notizia pubblica perché volevo la certezza delle informazioni da dare ", spiega infatti "Hyst", "Purtroppo sulla base di voci non confermate dai familiari, altri hanno ritenuto di poter diffondere l'informazione prima di me e hanno rilanciato aggiungendo altre informazioni non esatte".

Fedez è stato il primo a postare sui social un messaggio di commiato, contribuendo alla diffusione della notizia e al tam-tam che si è rapidamente generato sul web, ovvio il riferimento a lui per quanto non esplicito. "Ritengo questo comportamento altamente irrispettoso" , affonda il fratellastro di Jesto, "e, nonostante io capisca l'era della comunicazione in cui viviamo, so che non era difficile guardare il mio profilo e vedere che non c'era stata una comunicazione ufficiale".

I riferimenti di "Hyst" al rapper milanese sono inequivocabili: "Pur tenendo conto del tono affettuoso e rispettoso dell'esternazione" , prosegue Yamanouchi riferendosi al contenuto della storia pubblicata da Fedez, "so che non c’era bisogno di essere il primo a tutti i costi. Altri hanno rilanciato, creando associazioni quantomeno surreali di cui vi prego di non tenere conto. Qualsiasi comunicazione arriverà da me soltanto, in accordo con i suoi collaboratori ed amici (reali) più stretti".

Nonostante il tragico evento i progetti futuri rivolti ai fan del compianto rapper romano sono numerosi, progetti "a cui io, con il supporto dello staff di Maqueta, con cui Jesto ha realizzato i suoi ultimi lavori, ci impegniamo a dare vita nei prossimi mesi perché riteniamo inaccettabile che il suo pubblico, a chi questi progetti

"Qualunque altra uscita e merchandising che non sia comunicato da me sarà da considerarsi non ufficiale e sciacallaggio. Il corpo cede, l’anima continua"

erano destinati, ne sia privati"., conclude "Hyst".