Fedez a Milano, le sorelle in montagna: dove si nasconde Chiara Ferragni?

" Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? ". Così diceva Fedez pochi giorni prima che scoppiasse il pandoro-gate che ha coinvolto sua moglie. Ma altro che " escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, 5mila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno ", il rapper starebbe trascorrendo questi giorni natalizi nel nuovo appartamento di City Life a Milano. La sera della vigilia ha condiviso storie insieme al cane, al discutibile rapper Rondo da Sosa e a suo padre. E poi altre con i figli nel giorno di Natale ma sempre dal loro appartamento milanese. In tutto questo, Chiara Ferragni dov'è?

Sarà forse in uno dei "5mila chalet già prenotati"? Nelle storie di Fedez l'influencer non è visibile, ma d'altronde non è difficile nascondersi quando hai una casa di 800 metri quadrati e una cabina di 90. Quindi, anche se assente dalle storie del marito, potrebbe comunque trovarsi sotto lo stesso tetto assieme a lui e a loro figli. Che fine hanno fatto i 5mila chalet? È presumibile che tutto quanto organizzato dall'influendcer per il suo Natale, che prima che l'Antitrust intervenisse sarebbe dovuto essere documentato meticolosamente sui social tra "supplied" e "adv", fosse parte di accordi commerciali. Considerando che Ferragni ha scelto la via del silenzio dopo il caos di comunicazione generato dal video di scuse, sarebbe stato inutile andare non potendo fare contenuti.

Eppure, le sue sorelle in montagna ci sono ed è difficile credere che quel viaggio non fosse in qualche modo legato a quello programmato con suo marito e i figli. Ferragni, infatti, ha mantenuto un rapporto molto stretto con la sua famiglia di origine e il legame con le sorelle è straordinariamente forte. Possibile che quest'anno, proprio in questi giorni in cui avrebbe più bisogno del sostegno e della loro vicinanza, sia lontana da loro? Per questo motivo qualcuno ipotizza che Chiara non si nasconda dalle storie del marito ma da quelle delle sorelle. Anzi, secondo alcune teorie le storie di Fedez potrebbero essere antecedenti al Natale, registrate con anticipo per essere spese in quel giorno per dimostrare la sua presenza a Milano.

Le foto e i video dell'influencer al parco nel pomeriggio della Vigilia, con ogni probabilità finto rubate, non sarebbero una prova così solida della sua presenza a Milano. Anzi, potrebbero essere parte di una narrazione perché, dopo tutto, non è così difficile per la famiglia Ferragni uscire dal palazzo in cui vivono senza essere intercettati dai fotografi che sono appostati giorno e notte. Qualunque sia la loro "Christmas destination", una cosa è certa: stanno cercando di fare i salti mortali per far dimenticare il pandoro-gate, sperando che tutto finisca nell'oblio nel più breve tempo possibile. Ma per ora questa sembra essere un'impresa al di là del possibile.