Fedez, Sanremo e la citazione di Matrix: il messaggio nascosto dietro il nuovo tatuaggio

Fedez a Sanremo col nuovo tatuaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Fedez sarà regolarmente in gara a Sanremo, dove già si trova per effettuare le prove delle esibizioni e del duetto con Marco Masini. Negli ultimi giorni si erano rincorse voci secondo le quali il rapper si sarebbe potuto ritirare dalla gara in corsa a causa delle pressioni causate dal gossip. Il suo entourage ha fermamente smentito queste ipotesi, tuttavia resta il dubbio che il cantante possa infastidirsi nel caso in cui i giornalisti cerchino di concentrarsi su cronache laterali che esulano dalla musica, infastidendolo. Fedez ha ammesso di avere un carattere particolarmente fumantino e non si esclude che, anche se non dovesse ritirarsi, possa arrivare allo scontro con i giornalisti.

Nelle ultime ore, il rapper ha condiviso sui social alcune foto in cui si è mostrato al teatro Ariston durante le prove e, ripreso da dietro, ha mostrato un nuovo tatuaggio. "Temet nosce", locuzione latina che significa "conosci te stesso" compare ora sul collo di Fedez, sotto la nuca. I cinefili la conosceranno senz'altro per essere apparsa sul film "Matrix", dove l'Oracolo ha una targa che riporta la stessa scritta. Nel film è un monito e una guida per potenziali Eletti, come Neo, al fine di capire e comprendere se stessi e assurgere così a un livello superiore di coscienza e autocoscienza. Perché Fedez ha deciso di tatuarsi questa frase? Probabilmente è una reazione al momento difficile che sta attraversando. In un anno, il rapper si è separato da Chiara Ferragni e pare abbia interrotto anche la relazione con Angelica Montini, l'amante con la quale ha portato avanti una storia clandestina fin dal 2017.

Forse, con questo nuovo tatuaggio, Fedez vuole darsi la carica per ripartire da sé. Quel che è certo è che ha voluto fotografarsi volontariamente di spalle per mostrare quella scritta. C'è forse anche un messaggio per qualcun altro dietro la locuzione in latino? Il dubbio sorge anche perché in una seconda foto Fedez si è fatto ritrarre, sempre di spalle, accanto a Marco Masini con il quale canterà "Bella stronza" durante la serata delle cover.

Questa canzone, alla luce del testo ben noto, pare sarà dedicata ad Angelica Montini, "l'altra" nel ménage matrimoniale con Ferragni. Tuttavia, per quanto sia noto il testo originale, si sa che Fedez aggiungerà delle, e il suo significato potrebbe anche cambiare. Ma occorrerà aspettare la serata del venerdì per capire.