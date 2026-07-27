Fedez torna sui social dopo il ricovero: “I medici mi hanno detto di fermarmi”

Dopo i giorni trascorsi in ospedale, Fedez è tornato a comunicare con i suoi fan attraverso i social network. Il rapper ha pubblicato su Instagram il suo primo messaggio dopo le dimissioni, scegliendo di condividere una riflessione personale su quanto accaduto e annunciando la decisione di prendersi una pausa per seguire le indicazioni dei medici. Ad accompagnare le sue parole c’è una fotografia scattata dal terrazzo della sua casa, con lo skyline di Milano sullo sfondo. L’immagine diventa il punto di partenza per una riflessione sul valore del tempo e sul modo in cui le esperienze più difficili possono cambiare il modo di guardare la vita. “Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi”, ha scritto l’artista.

Il racconto delle ore più difficili in ospedale

Nel lungo post, Fedez ripercorre anche i momenti più delicati del ricovero, raccontando senza nascondere la paura provata durante le ultime trasfusioni di sangue. Il cantante descrive la sensazione di estrema fragilità vissuta in ospedale e il timore che il tempo a disposizione potesse essere ormai agli sgoccioli. “Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo”, scrive. Parole che restituiscono il peso emotivo di quei giorni e mostrano come l’esperienza abbia profondamente segnato il suo modo di affrontare il presente.

Una nuova prospettiva

Nel suo sfogo, il rapper racconta che il pensiero più doloroso è stato quello di non poter riabbracciare le persone più importanti della sua vita, in particolare i figli. È proprio questa paura ad avergli fatto osservare la realtà con occhi diversi. “In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi”, scrive. Le sue parole descrivono un cambiamento interiore maturato durante il ricovero, nel quale la salute e gli affetti assumono un valore ancora più centrale rispetto a tutto il resto.

L’annuncio della pausa

Il messaggio si conclude con la decisione di interrompere temporaneamente gli impegni professionali. Fedez spiega che non si tratta di una scelta dettata dallo sconforto, ma della consapevolezza che il suo corpo gli sta chiedendo di rallentare. “Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto ‘fermati’. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo”, afferma. Il rapper conclude il suo messaggio con un pensiero rivolto ai fan, promettendo che gli appuntamenti sospesi verranno recuperati non appena sarà possibile: “Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo”.

Il concerto di Assago potrebbe slittare

L’annuncio della pausa potrebbe avere conseguenze anche sul calendario dei prossimi impegni live. Fedez è infatti atteso il 25 settembre al Forum di Assago per un concerto molto atteso dai suoi fan. Sebbene non abbia fornito indicazioni ufficiali sulle date, le parole pubblicate sui social sembrano lasciare intendere che alcuni appuntamenti potrebbero essere rinviati per consentirgli di affrontare il periodo di recupero indicato dai medici. Al momento non sono stati comunicati eventuali cambiamenti, ma il messaggio lascia aperta la possibilità di uno slittamento del concerto previsto a settembre.