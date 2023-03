"Il mio ex? Mi ha tradita e annientata". Fiammetta Cicogna torna single

In televisione il pubblico la ricorda nel ruolo di Monica nella serie tv "Made in Italy", ma anche come conduttrice del programma "Wild - Oltrenatura". Per anni Fiammetta Cicogna è stata il volto gentile e solare del piccolo e grande schermo, ma con la nascita delle gemelle Gaia e Gioia l'attrice ha preso le distanze dalla televisione e dal cinema (salvo qualche comparsata). Il motivo è stato soprattutto l'amore per l'ex compagno, Carl Hirschmann, al quale si è dedicata con dedizione. Ora, però, che la storia d'amore con il multimilionario svizzero è giunta al capolinea, Fiammetta Cicogna ammette: " Per lui ho rinunciato a tutto, era una prigione ".

Era il 2013 quando Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann, nipote del fondatore della compagnia Jet Aviation si conoscono. Al settimanale F, l'attrice ha raccontato come l'imprenditore l'abbia corteggiata per mesi prima di farla capitolare. " Mi ha visto a un'asta di beneficenza e mi ha puntata. Chi mi conosce gli ha detto: 'Lascia stare, è una brava ragazza'. Bellissimo, simpatico, interessante: resistergli era impossibile. Lui per me è stato libertà, mi capiva ". La libertà, però, si è trasformata ben presto in prigione, come l'ha definita lei stessa.

Un amore libero

Carl Hirschmann non ha mai nascosto la sua natura libertina, ammirato e corteggiato dalle donne, nonostante al suo fianco ci fosse Fiammetta, che ne è sempre stata gelosa: " Le ha sempre attirate. Non importava se c'ero io al suo fianco, anche con il pancione, arrivavano come api sul miele. Da morire di gelosia. Lo sono stata molto ma non l'ho mai fatto notare e ho sbagliato". Lui, però, è sempre stato diretto e chiaro con lei: "Mi disse subito che voleva avere la libertà di conoscere ed esplorare altri esseri umani, donne comprese. Per alcune coppie può anche funzionare se tutti sono felici, ma io non lo ero e questo ha incrinato piano piano il rapporto". Ma l'attrice non ha mai guardato nessun'altro e ha confessato: "A me basta amare un uomo solo e lui lo sapeva. Mi amava anche per questo".

"Il nostro era un rapporto tossico"

Fiammetta Cicogna non ha rinnegato niente della sua storia con Carl, ma ha ammesso di essersi annullata per seguire il suo compagno nel tentativo di cambiarlo: " Era una prigione perché, sbagliando, ma in modo consapevole, mi sono dedicata totalmente al nostro amore, ai suoi spostamenti e al suo lavoro, abbandonando il mio. Eppure, mi era chiaro da subito che un uomo così sarebbe stato un mal di testa, lo sapevo, ma mi sono lasciata comunque avvolgere. Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola: con me cambierà, io lo salverò ".