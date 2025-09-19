Tim Burton e Monica Bellucci al capolinea

Tim Burton e Monica Bellucci si sono lasciati. Il regista e l'attrice hanno affidato alla Afp una comunicazione congiunta nella quale annunciano la loro separazione. Una decisione presa " con grande rispetto e affetto reciproco ". Finisce dunque una relazione cominciata nell'ottobre 2022, quando i due si sono incontrati al Lumière Film Festival di Lione.

Stando a quanto riferì la stessa Bellucci nel giugno 2023, ufficializzando il loro legame, quello fra lei e Burton sarebbe stato un "incontro di anime" . I due cominciarono quindi a comparire sempre più spesso insieme in pubblico, non mancando di dimostrare il loro affetto. La coppia ha partecipato insieme al Festival di Venezia nel 2024 e poi al Giffoni Film Festival. Parlando del compagni, Monica Bellucci affermò di aver amato l'uomo prima ancora che il regista. Prima di Burton, la Bellucci aveva avuto una lunga relazione con l'attore Vincent Cassel (14 anni di matrimonio), dal quale ha avuto due figlie: Deva e Léonie.

La storia d'amore fra Burton e Bellucci è cominciata nel 2022 e i due, entrambi con un divorzio alle spalle, hanno deciso di vivere la loro relazione in maniera molto intima e discreta. Lo scorso anno la coppia aveva addirittura acquistato una casa nel borgo di Palazzone, in provincia di Siena.