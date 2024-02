Le fede sparita, la foto profilo senza Fedez: i Ferragnez al capolinea?

Come fare parlare di sé Chiara Ferragni lo sa bene e gli ultimi contenuti pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram lo testimoniano. Dopo la cena di San Valentino trascorsa insieme da Cracco in Galleria, sembra che qualcosa si sia rotto tra lei e Fedez e, a giudicare dalle foto condivise sui social dall'influencer, l'epilogo sarebbe tutt'altro che felice. O almeno questo è quello che Chiara Ferragni vuole fare credere al pubblico dei social network.

Cosa è successo dopo San Valentino

Da tempo si vocifera della crisi coniugale che Fedez e Chiara Ferragni stanno attraversando. I problemi si erano manifestati un anno fa subito dopo il festival di Sanremo e si sono riacutizzati a dicembre scorso, seguito del pandoro gate, che ha fatto finire l'influencer al centro di una bufera giudiziaria ma anche mediatica. Le foto condivise da Fedez la sera di San Valentino, che ritraevano la coppia a cena insieme tra cuori e petali di rose, sembravano avere scacciato i rumor sull'addio, ma nelle scorse ore la Ferragni ha compiuto alcuni gesti social, che stanno facendo tremare i fan dei Ferragnez.

La foto profilo senza Fedez

L'imprenditrice digitale ha sostituito la foto del suo profilo, dove fino a ieri si potevano vedere lei con i figli Leone e Vittoria e il marito Fedez. Al suo posto è comparsa una nuova immagine di Chiara con i figli ma senza il marito. Insomma, Fedez è stato eliminato dalla foto profilo dell'influencer, un po' come lui aveva fatto pochi giorni dopo lo scoppio del pandoro gate e la notizia della multa milionaria inflitta dall'Antitrust all'imprenditrice digitale. Ma non solo. La Ferragni ha condiviso nelle storie del suo account Instagram lo scatto della sua mano, dove l'assenza della fede nuziale non è passata inosservata.

La fede nuziale sparita

Chiara Ferragni ha pubblicato l'immagine della sua mano sinistra illuminata da una luce arcobaleno, ma senza anelli e gioielli e con la scritta: "Choose the magic". Un post emblematico che l'influencer sapeva avrebbe fatto nuovamente parlare di lei e del marito in un momento nel quale lei è indagata per truffa e lui è di nuovo al centro delle polemiche per lo scontro con il Codacons e la lite con Travaglio su Selvaggia Lucarelli. La mano senza la fede all'anulare si nota anche in altri video condivisi nelle sue storie come a testimoniare che la scelta di levare il pegno d'amore è studiata. Ma se si tratti di vera crisi, addio o solo messa in scena non è chiaro. Ma l'importante, come dice il detto, è che se ne parli.