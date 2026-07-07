Tensioni sul volo, Francesco Renga viene fatto scendere dall’aereo: cosa è successo

Doveva essere un tranquillo volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio, Bergamo, ma il cantautore Francesco Renga e il suo accompagnatore sarebbero stati fatti scendere dall’aeromobile prima del decollo per atteggiamenti non ritenuti idonei per il volo.

La ricostruzione dei fatti

Tutto nasce dal gate di partenza, a terra: come hanno raccontato alcuni passeggeri a Quotidiano Nazionale, le prime tensioni si erano già respirate quando il personale della compagnia irlandese hanno fatto notare al cantante che le dimensioni del bagaglio a mano erano troppo ingombranti per essere inserito in cappelleria. Dopo alcune discussioni, Renga avrebbe pagato la differenza oltre a fermarsi con la gente presente a fare delle foto.

Cosa è accaduto a bordo

Insomma, tutto tranquillo? Nemmeno per sogno. Sempre secondo chi ha assistito alle scene una volta a bordo del volo Ryanair che dalla Puglia era diretto in Lombardia nella serata di lunedì 6 luglio, Renga avrebbe continuato a dimostrarsi nervoso nei confronti del personale di bordo: a quel punto sarebbe intervenuto uno steward per tentare di calmarlo ma senza riuscire nell’intento.

La cosa più clamorosa avviene quando ormai il portellone è chiuso, tutti i passeggeri sono a bordo e l’aereo in fase di rullaggio: secondo i racconti, il pilota avrebbe optato per tornare indietro verso il gate per far scendere si Renga che il suo accompagnatore tra lo stupore dei presenti. Infatti, i due non sarebbero stati ritenuti idonei alla partenza. Sui social, a corredo di tutto ciò, circolano alcuni brevi video con la scena in cui si vede il cantautore, in piedi, con le mani in tasca e qualche scatto dove porta con sè il bagaglio a mano.

A causa di questo stop, il volo Ryanair avrebbe accumulato un ulteriore ritardo in partenza che si è aggiunto alla mezz’ora già preesistente.