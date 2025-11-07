Francesco Totti, frizioni con la figlia Chanel per colpa di Noemi Bocchi: cosa sta succedendo

Francesco Totti starebbe vivendo un momento particolarmente difficile in famiglia, specialmente nel rapporto con la figlia Chanel.

Secondo quanto riportato in anteprima da Oggi, infatti, l'origine dei dissapori tra i due sarebbe da imputare in gran parte alla grande gelosia di Noemi Bocchi: l'attuale compagna dell'ex capitano della Roma, spiega il settimanale, vivrebbe con grande insofferenza il confronto con la precedente vita sentimentale di Totti con Ilary Blasi e ciò che ancora in qualche modo lo lega al suo passato.

A riprova di queste tensioni potrebbe esserci anche l'inattesa smentita del significato del messaggio "6 Unica" mostrato dal numero 10 sotto la maglia della Roma nell'indimenticabile derby con la Lazio del 10 marzo 2002. Tutti pensavano, e il diretto interessato non aveva mai smentito tale interpretazione, che si trattasse di una dedica alla sua fiamma di allora, dal momento che il rapporto tra i due stava iniziando proprio in quel periodo.

Francesco tuttavia, con buona pace dei più romantici, aveva di recente riscritto la storia di quella frase durante un'intervista con Luca Toni. "Dicono che era una dedica a qualcun altro?" , spiegava Totti, "no, no, no, questo sarà un pensiero degli altri. Ti dico che era per la Curva Sud, adesso però se dovessi rifarla, mi metterei più dritto, così che si capisca meglio per chi è riferita" . Questo episodio non avrebbe fatto altro che incrinare i rapporti in famiglia, soprattutto con Chanel.

"La vera ragione di questo clamoroso dietrofront del Capitano? Sarebbe la cieca gelosia nei confronti della Blasi da parte di Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti" , precisa Oggi. "Pare infatti che l'ex campione non possa nemmeno pronunciare il nome Ilary senza procurare irritazione nell'attuale fidanzata" . Quindi la gelosia di Noemi, unitamente al fatto che l'ex calciatore non vede di buon occhio un futuro della figlia in tv, sarebbe alla base dell'incrinamento del rapporto tra i due.

Oltre ciò, precisa il settimanale, "Noemi sarebbe gelosa anche del passato familiare di Francesco. Ciò aggiunge un ulteriore tassello alla distanza che si è creata anche tra Totti e sua figlia Chanel, notoriamente legatissima alla madre (Totti è in disaccordo con Chanel anche sulla scelta della figlia di lavorare in tv)" .

A testimonianza del fastidio nato in famiglia per la questione della maglietta anche il messaggio lasciato da Ilary Blasi sui social: la showgirl era comparsa con una t-shirt con su scritto "Se lallero", letteralmente "Sì, come no", con un evidente riferimento all'intervista dell'ex marito.

Insomma, non un periodo facile in casa Totti, nonostante l'idea che il peggio, dopo la separazione, fosse ormai alle spalle.