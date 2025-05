Violenza sessuale, l'attore Gerard Depardieu condannato a 18 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tribunale di Parigi ha giudicato l'attore Gérard Depardieu colpevole di aver aggredito sessualmente due donne sul set di un film nel 2021, condannandolo a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena. L'attore, 76 anni, è stato condannato per aver palpeggiato una costumista di 54 anni e un'assistente di 34 anni durante le riprese di 'Les Volets Verts'. Il caso è stato ampiamente considerato come un test fondamentale per il post-#MeToo per valutare come la società francese e l'industria cinematografica affrontino le accuse di molestie sessuali che coinvolgono personaggi di spicco.

Durante il processo di quattro giorni, Depardieu ha respinto le accuse, dicendo di "non essere così". Ha ammesso di aver usato un linguaggio volgare e sessualizzato sul set del film e di aver afferrato i fianchi della costumista durante una discussione, ma ha negato che il suo comportamento fosse di natura sessuale. La costumista ha accusato l'attore di averla stretta tra le gambe mentre lei cercava di passare in un corridoio stretto. Ha detto che lui le ha afferrato i fianchi e poi ha iniziato a "palparla" dietro e "davanti, intorno", che ha fatto scorrere le sue mani vicino ai glutei, ai fianchi e alla zona pubica per mostrare ciò che avrebbe subito. Ha detto che lui le ha poi afferrato il seno. La donna ha testimoniato che Depardieu ha usato poi un'espressione oscena per chiederle di toccargli il pene e ha suggerito che voleva violentarla.

Ha detto alla corte che l'atteggiamento calmo e collaborativo dell'attore durante il processo non aveva nulla a che vedere con il suo comportamento sul lavoro. L'altra querelante, un'assistente, ha detto che Depardieu le ha palpato i glutei e il seno durante tre diversi episodi sul set del film.