Gorgia ferita prima della diretta: cos'è successo ai Tim Music Awards

La seconda e ultima serata dei Tim Music Awards è stata un successo per Giorgia, che sul palco dell'Arena di Verona si è esibita con il suo nuovo singolo "Golpe" e ha ricevuto due importanti premi. Prima della diretta, però, la cantante è stata protagonista di un piccolo incidente i cui segni si sono visti sul suo volto durante la performance in coppia con Dardust, produttore e autore del suo nuovo brano.

L'incidente prima della diretta

Il pubblico, che ha assistito alla seconda delle due serate evento di Verona, si è subito accorto della ferita sulla fronte di Giorgia, ma l'artista non ha commentato né spiegato l'accaduto sul palco, quando Vanessa Incontrada e Carlo Conti le hanno consegnato due premi per il successo del brano sanremese "La cura per me". Nonostante ciò su X e Instagram i fan hanno commentato con preoccupazione mista a curiosità l'evidente segno sopra il suo occhio e il dibattito si è infiammato. Una volta scesa dal palco l'artista ha affidato ai social network un lungo messaggio di ringraziamento e tra le righe ha parlato del piccolo incidente avuto poco prima di esibirsi all'Arena e causato da una disattenzione.

Il messaggio di Giorgia sui social

" È assolutamente vero che il premio importante è il legame che si crea col pubblico che è come un anello invisibile ma che esiste e resiste, però ogni tanto un premio fa piacere riceverlo soprattutto e anche per tutte le persone con cui lavoro che ce la mettono sempre tutta in passione impegno cura e che a volte ci credono più di me, e quindi questi sono premi per cui ringrazio e che dedico a queste persone preziose ", ha scritto su Instagram, condividendo con i suoi follower una serie di foto e video del backstage dei Tim Music Awards, compresa l'immagine in cui tiene del ghiaccio sulla fronte, spiegando l'accaduto: " Per la cronaca ho sbattuto la faccia contro lo spigolo di un

muro". Ad alleggerire il momento ci ha pensato il marito, Emanuel Lo, coreografo e docente di ballo di Amici che nei commenti ha scherzato: "Sempre bellissima, anche con la fronte, chiamami".