Sanremo, l'amore, l'incidente mortale. La storia d'amore tra Alex Baroni e Giorgia

Il 13 aprile di ventidue anni fa Alex Baroni moriva a seguito delle gravi ferite riportate in un drammatico incidente automobilistico. Nonostante la breve carriera, il cantante ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. Ma a raccontare di lui e della sua breve vita è anche la storia d'amore vissuta con la collega Giorgia conosciuta nel 1997 e amata fino al 2001, pochi mesi prima di andarsene per sempre.

Il festival di Sanremo

È il 1996. Alex Baroni ha 30 anni e, dopo avere fatto da corista ad artisti del calibro di Eros Ramazzotti e Ivana Spagna, entra a fare parte dell'orchestra della Rai e diventa corista al Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston, in gara, c'è Giorgia, che si classifica terza con il brano "Strano il mio destino". Alex e Giorgia si conoscono proprio su quel palco e il colpo di fulmine è immediato. La passione comune per la musica e la sensibilità e la riservatezza, che li contraddistingue, li unisce da subito.

L'inizio della relazione

1997. Giorgia è in un momento d'oro della sua carriera e Alex vince la categoria Giovani del Festival di Sanremo con la canzone "Cambiare". Entrambi sono concentrati sulla musica e sul lavoro, ma il sentimento nato tra loro è già forte. "Mi ricordo quando lei invitò me e Alex al suo concerto per la prima volta. Lo seguimmo da dietro le quinte. Poi siamo andati a cena tutti insieme, ho capito subito che tra loro era scoppiato l’amore", racconterà anni dopo Massimo Calabrese, produttore di Baroni, durante un'ospitata insieme al fratello di Alex nel programma Vieni da Me. Giorgia e Alex escono allo scoperto e i paparazzi li immortalano in alcuni scatti per la prima volta nel maggio 1997.

L'amore lontano dai riflettori

Tra il 1997 e 1998 Alex Baroni e Giorgia vivono una relazione totalizzante, che però cercano di custodire gelosamente. Entrambi portano avanti i propri progetti musicali - Alex è impegnato con il suo secondo album "Quello che voglio" e Giorgia si gode il successo internazionale del suo disco "Mangio troppa cioccolata" - e la coppia raramente si mostra in pubblico a eventi e appuntamenti mondani, deludendo i molti fan.

Le collaborazioni artistiche

Tra il 1999 e il 2000 Alex e Giorgia condividono esperienze, scritture e interpretazioni musicali. Nel 1999 il cantautore milanese collabora alla stesura del brano "È la verità", che viene inserito nell'album "Girasole". La cantante collabora invece alla realizzazione del brano "Fuori dalla mia finestra", che Baroni inserisce nel suo album "Ultimamente". Giorgia e Alex vivono di musica e la loro storia d'amore procede su quelle note anche nel 2000 quando, per la cantante romana, Baroni scrive il testo di "Prima di domani", canzone che viene inserita nel progetto musicale "Senza Ali". Giorgia partecipa alla realizzazione di "Fuori di qua", brano simbolo di Baroni, dove la voce della cantante spicca nel coro del brano. Nulla fa presagire che, di lì a poco, la coppia vivrà una crisi profonda che li porterà all'addio.

La fine della relazione

La realizzazione del quinto album di Giorgia "Senza Ali" porta la coppia ad allontanarsi. Giorgia vola negli Stati Uniti per incidere il disco, mentre Alex è impegnato in tour con la sua musica. Le riviste parlano di una crisi tra i due artisti, ma loro non confermano né smentiscono e scelgono la via della riservatezza adottata per tutta la durata della loro relazione. Solo alla fine del 2001, a dicembre, arriva la conferma ufficiale che tra Baroni e Giorgia la storia è finita e da tempo. Il settimanale Novella2000 sorprende Giorgia a cena con Livio Magnemi dei Bluvertigo e le loro mani intrecciate rivelano che non si tratta di un'amicizia.

L’ultima apparizione pubblica di Baroni

La relazione con Giorgia è ormai conclusa, ma i due rimangono uniti da un profondo sentimento di affetto e stima reciproca. Giorgia porta avanti la promozione del suo album di successo "Senza Ali" e Alex è impegnato su diversi fronti. Il 28 gennaio 2002 al teatro Sistina di Roma si svolge lo spettacolo "Beatles Forever" e Baroni compare sul palco al fianco di Massimo di Cataldo. Sarà la sua ultima apparizione pubblica.

L’ultimo sms di Alex a Giorgia

Per Giorgia e Alex è difficile rimanere lontani. Sebbene entrambi abbiano già intrapreso altre relazioni (lei con il chitarrista dei Bluvertigo e lui con una misteriosa ragazza), il legame che li unisce è indissolubile. Il 18 marzo 2002, come altre volte, Alex manda un sms a Giorgia. Il contenuto di quel messaggio, inviatole la notte prima del drammatico incidente, rimarrà segreto per sempre, custodito gelosamente nella memoria della cantante. Il giorno successivo Alex va incontro al suo destino.

L’incidente in moto

È 19 marzo 2002. Alex Baroni è a bordo della sua motocicletta e sta percorrendo la circonvallazione Clodia a Roma. Un'auto compie una manovra azzardata, facendo inversione in un tratto di strada in cui è vietato, e investe in pieno Alex e la sua moto. L'impatto è talmente violento che Baroni viene sbalzato a diversi metri di distanza sull'asfalto e una seconda vettura lo investe. Le sue condizioni appaiono subito gravissime e l'artista viene trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. All'arrivo in clinica, però, Alex è già in coma e i medici fanno sapere che le sue condizioni sono irreversibili. Baroni rimane sospeso tra la vita e la morte per venticinque giorni circondato dall'affetto dei suoi cari e dei fan, che si raccolgono a migliaia fuori dall'ospedale. Le speranze, però, sono pochissime e Alex muore la mattina del 13 aprile 2002 a 35 anni.

Il dolore di Giorgia

Nonostatne Giorgia e Alex si fossero detti addio mesi prima, il dolore che la cantante prova per la prematura scomparsa di Baroni è lancinante. "La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia. Non so veramente come ho fatto. Sembra che sia successo un momento fa. Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po' su. Io sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d'anni di psicoanalisi", raccontò Giorgia a Verissimo anni dopo la scomparsa di Alex Baroni.

A lui la cantante ha dedicato due brani, "Marzo" e "Per sempre", per ricordare il loro amore e l'affetto che li ha uniti fino alla fine.