Giulia Salemi in ansia per i familiari in Iran, il messaggio straziante e doloroso

Sono giorni di tensione e paura dopo l'inizio del conflitto armato tra Israele e Iran, scoppiato il 13 giugno 2025; Giulia Salemi, conduttrice e modella italiana, affida i suoi timori e il suo dolore sulle pagine dei social, alle quali affida un toccante messaggio. L'influencer, infatti, ha alcuni familiari che vivono proprio in Iran.

La Salemi è infatti nata a Piacenza da madre iraniana, Fariba Tehrani, e da padre italiano, Mario Salemi. Proprio la famiglia di ramo materno si trova in uno dei paesi coinvolti dal terribile conflitto.

"Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo. In Iran, Israele e Palestina ci sono madri, padri, bambini e anziani. Tante persone innocenti stanno perdendo la vita" , scrive la modella in un post pubblicato sulle Storie di Istagram. La giovane si sente naturalmente coinvolta, e rivolge un pensiero ai cittadini iraniani, che stanno vivendo una situazione a dir poco terribile e angosciante. "Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran e che questi crimini di guerra finiscano ", conclude. "Il mio cuore è con chi oggi non può fare nulla, solo sperare. Prego per tutti loro".

Non è la prima volta che Giulia Salemi esprime solidarietà e amore nei confronti degli abitanti della patria materna. Nel 2022, dopo la morte di Mahsa Amini, pronunciò un toccante messaggio durante la trasmissione Le Iene. "Sono una conduttrice e influencer italo persiana. Mia madre Fariba è nata a Teheran e nel '78 durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire. È stata lei a insegnarmi l'amore per l'Iran. Da bambina mi portava a Theran dove per tre mesi ho frequentato anche le scuole, in quei giorni mi divertivo tanto con i miei cugini a Shahr-e Bazi (Luna Park) ", raccontò.

"Volevo che sapeste che grazie al programma Le Iene le donne italiane sanno tutto e molte di loro hanno voluto tagliarsi i capelli e spedirli all'ambasciata iraniana di Roma per dire a chi vi governa che noi siamo dalla vostra parte. Noi siamo con voi, e vi vogliamo bene. Donna, vita, libertà".