"Grande cambiamento": Re Carlo III taglia il 20% del personale

Dopo la "spending review" con cui Re Carlo III d'Inghilterra ha deciso di ridurre le spese rinunciando a una sua tenuta in Galles, adesso è arrivato il momento di eliminare il personale superfluo: ecco perché, come riportano i media d'oltre Manica, sarebbe imminente il taglio del 20% dei propri dipendenti.

Ecco chi rischia il posto

Secondo quanto fa sapere l'Independent, uno su cinque è a rischio specialmente nelle tenute di Buckingham Palace, Sandringham, del Castello di Windsor e a Balmoral. Secondo le prime indiscrezioni, Carlo e Camilla sarebbero ormai stufi da numerosi dipendenti che svolgono le stesse mansioni o molto simili, da qui l'idea di "sfoltire" il numero complessivo. " C'è la sensazione che il personale in tutti i palazzi sia troppo pesante. Ci sono troppi assistenti tra gli assistenti. Il Re e la Regina preferirebbero pagare alle persone salari adeguati da cima a fondo ma avere meno persone", afferma una fonte al quotidiano britannico.

Un esempio è quello che riguarda gli chef: sarebbero troppi, sia per i reali ma anche per lo stesso staff. " Perché non può esserci un unico personale di cucina per tutti? ", è una delle domande che si pongono i reali. La consorte Camilla sarà in prima linea nel supervisionare i cambiamenti del personale reale perché " non può sopportare che troppe persone facciano gli stessi lavori", secondo le dichiarazioni della fonte inglese. Già da un po' di tempo si sapeva che il sovrano avrebbe voluto "snellire" certi protolli monarchici e adeguare ai tempi odierni quanto accade all'interno della Casa Reale che ha un costo anche per i contribuenti britannici pari a 86,3 milioni di sterline nel periodo 2020-2021 come riporta il Sovereign Grant Act, ossia la cifra che viene pagata annualmente al monarca dal governo per finanziare i suoi doveri ufficiali.