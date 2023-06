"Spending review" anche per Re Carlo III: ecco a cosa ha rinunciato

Anche se possiede un patrimonio stellare più ricco di quello della defunta madre, il nuovo sovrano d'Inghilterra, Re Carlo III, ha deciso di rinunciare a una delle sue proprietà in Galles iniziando il processo di riduzione dei costi delle sue molteplici residenze. Come spiega il The Telegraph, si tratta della tenuta di Llwynywermod acquistata nel 2007 tramite il Ducato di Cornovaglia per la modica cifra di 1,2 milioni di sterline.

Perché se n'è liberato

Ubicata nel Galles sud-occidentale, quando era ancora principe veniva utilizzata come base durante le visite al Paese ma dopo che il titolo è passato al figlio William le sue sortite sono diminuite così tante da rendere quella residenza praticamente inutilizzata. Fonti reali hanno affermato al quotidiano britannico che il re è rimasto "appassionato" del Galles ma che ha deciso di rinunciare alla proprietà perché era "improbabile" che potesse utilizzarla con la stessa frequenza di prima.

Dopo l'incoronazione di Carlo III avvenuta quasi un mese fa, il re e i suoi consiglieri hanno indirizzato le loro energie a cosa fare delle varie proprietà possedute e utilizzate dal re che non si contano: da Highgrove a Birkhall, da Clarence House a Sandringham e Balmoral oltre agli uffici e alle residenze ufficiali quali Buckingham Palace e il Castello di Windsor.

"Problema da affrontare"

Una fonte reale ha affermato al Telegraph che quello sulle decine di proprietà è " un problema che deve essere affrontato " e che sono in corso discussioni sull'ampliamento dell'accesso del pubblico ad alcune delle proprietà per aiutarle a farle pagare. Da quando il Ducato di Cornovaglia è passato in mano al principe William, Carlo III ha continuato lo stesso a pagare l'affitto di Llwynywermod, tenuta grande 192 acri. Buckingham Palace ha confermato che il re avesse già comunicato all'inizio del 2023 che avrebbe rinunciato a questo possedimento. Altre proprietà del sovrano sono già disponibili come affitti per le vacanze quando il Re non si trova all'interno della residenza, è per questo che anche Llwynywermod possa essere affitato ad esterni sia per brevi periodi ma anche per un contratto a lungo termine.

Quanto vale la proprietà

Inoltre, Carlo III ha fatto sapere che, per aiutare l'economia gallese, tutte le volte che andrà in visita lì preferità soggiornare in un hotel invece di stabilire la propria residenza nel Paese. Nel caso specifico, i cottage per le vacanze che si trovano all'interno di Llwynywermod costano tra 550 e 1.200 sterline a settimana in base della stagione (tra 638 e 1.400 euro settimanali), il che significa che la tariffa commerciale per affittare la proprietà più grande del re con un contratto di locazione a lungo termine sarebbe di circa duemila sterline al mese (poco più di 2.300 euro).