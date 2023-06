“Ha distrutto il Paese”. Giorgia Soleri insulta Berlusconi, poi cancella tutto

Da Rosy Bindi a Marco Travaglio, tanti soloni non hanno avuto rispetto nei confronti di Silvio Berlusconi nemmeno nel giorno della sua scomparsa. Gente che ha costruito carriere e che ha avuto un minimo di successo grazie al Cavaliere, sempre troppo buono nei confronti degli altri. Ma non solo. Lunedì si sono affacciati anche altri personaggi nel terribile mondo dell’odio rosso. Non poteva mancare nell’elenco un punto di riferimento dell’attivismo fatto di like e castronerie: Giorgia Soleri.

Conosciuta fino a qualche giorno per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin e oggi nota solo per essere la ex del frontman dell’amata rockband, la Soleri ha deciso di dedicare insulti al Cavaliere pochi minuti dopo la notizia della sua morte: “L’uomo che ha distrutto il Paese” , la didascalia che accompagna un’immagine dell’ex presidente del Consiglio. Certo, è sbagliato desiderare ragionamenti più alti da chi ritiene una vacanza ad Ibiza un “atto politico”, ma la domanda è un’altra: cosa si è disposti a fare per un po’ di visibilità?

Il rispetto nei confronti di una persona scomparsa e dei suoi familiari dovrebbe essere alla base di tutto. Ma non per chi vive di “mi piace”. Travolta da critiche e forse impaurita dal possibile calo di follower, l’ex di Damiano David ha deciso di cancellare la storia su Instagram e ha pubblicato un altro messaggio. Anche in questo caso i contenuti sono quelli che sono: "Ci ho sempre tenuto, su questo spazio, a prendere una posizione sulla base dei miei ideali e dei miei valori, anche quando poteva risultare divisivo e scomodo. Quello che ho pubblicato oggi in merito a quanto accaduto non fa eccezione, nonostante questo – visto il momento – riconosco di essere stata indelicata e offensiva. Rispetto profondamente il sentimento di dolore e mi scuso con la famiglia e con chiunque sia stato turbato dalle parole che ho condiviso. Per questo motivo ho preferito cancellare le storie diverse ore fa e fare un passo indietro. Sono in continua evoluzione: da oggi lavorerò con un'attenzione ancora maggiore alle esperienze e alla sensibilità di tutti. Sperando nella vostra comprensione".