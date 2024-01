"Ha scritto solo una canzone", "Regina cattiva". Volano stracci tra Ornella Vanoni e Rosanna Fratello

Volano stracci tra Rosanna Fratello e Ornella Vanoni. Una è appena uscita dalla casa del Grande Fratello. L'altra è ospite fissa a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Nulla le legava almeno fino a ieri sera, quando nel corso della sua ospitata sul Nove la Vanoni si è lasciata sfuggire qualche battutina sulla collega e la Fratello ha replicato a tono.

Le parole di Ornella Vanoni

Il botta e risposta è cominciato nell'ultima puntata di Che tempo che fa. Ornella Vanoni, ospite fissa di Fazio, stava ricordando alcuni episodi del suo passato artistico. La cantante ha rivelato di essere stata messa da parte da un famoso discografico dell'epoca proprio per Rosanna Fratello. "Non mi seguiva più. Mi disse: 'Guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…'. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto: 'Vedrai un corno, ce l'ha scritto in fronte che non ce la fa!", ha raccontato con i suoi modi sarcastici Ornella Vanoni. Fabio Fazio è apparso subito in difficoltà e ha ricordato il successo della Fratello, ma la cantante in studio ha continuato a punzecchiare la collega: "Successo? Eh una canzone: 'Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera'. Una! Via quella, via". Poi rispondendo a Fazio su una fantomatica rivalità tra loro ha concluso: "Ma che rivalità! Sto dicendo che ce l'aveva scritto in fronte che non ce la faceva". Il botta e risposta è diventato subito virale sui social network e ha provocato la reazione della Fratello.

La dura replica di Rosanna Fratello

Colpita dalle dichiarazioni di Ornella Vanoni, Rosanna Fratello si è risentita e ha affidato ai social network un duro messaggio di replica alla collega. "Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a 'Che Tempo Che Fa'. Quante ne hai dette!!!", ha scritto subito dopo la puntata del programma la Fratello, proseguendo: "Ti ricordo che non ho cantato solo 'Sono una donna, non sono una santa'. Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di avere una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema". Poi Rosanna Fratello ha ricordato un episodio del loro passato comune: "Tu hai avuto una grande opportunità con Strehler, io come protagonista femminile in 'Sacco e Vanzetti', diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo". Infine, ha voluto punzecchiare a sua volta la Vanoni: "Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e, perché no, diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!!!". E ora c'è chi aspetta una replica da parte della Vanoni.