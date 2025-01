"Hai provato più abiti che sentimenti". Quel messaggio nella vecchia canzone di Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Fedez continua a pubblicare storie che sembrano più che altro messaggi per la sua ex moglie, Chiara Ferragni. Il rapper ha pubblicato nelle ultime ore una storia che riprende una vecchia canzone cantata nel 2015 con Noemi, "L'amore eternit". L'incontro con l'influencer sarebbe avvenuto solo un anno dopo eppure, oggi, Fedez ha sentito l'esigenza di condividerla e di pubblicarne un estratto significativo, forse il più simbolico di quella canzone. " Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci ", cantava il rapper nel 2015.

È forse questo quello che oggi pensa Fedez di Ferragni? Quasi certamente sì, visto anche quello che Fedez ha cantato solo poche settimane nel suo ultimo freestyle: " Amore, ricordati, sentimenti un po' tossici. Per te avrei dato anche un rene, ma mi hanno già tolto un po' troppi organi ". Pubblicamente, le strade dei due sembrano aver imboccato sentieri paralleli. Chiara Ferragni ha rotto ogni ponte con Fedez, non fa mai riferimento pubblico al suo ex marito anzi, di recente ha "ufficializzato" la relazione con Giovanni Tronchetti provera pubblicando uno scatto social insieme. E Fedez? Lui sembra aver preso una pausa dalla pubblicazione compulsiva di un tempo, le sue storie sono meno frequenti e il racconto del suo quotidiano meno insistente. Anche i figli non sono più onnipresenti sui social, né dell'uno e né dell'altra, in conseguenza di un accordo preso in tribunale.

Quello tra Ferragni e Fedez è stato un "amore eternit"? Ne è convinto parte degli utenti dei social, la cui opinione in circostanze normali non conterebbe nulla ma, visto che il successo dei Ferragnez (o Ferragnex) si è sempre basato sul sentiment social, chiunque si è sentito in diritto di dire la propria. Con due figli è difficile credere che non ci siano stati sentimenti sinceri alla base di questa relazione, con relativo matrimonio.

Nell'ultimo freestyle, Fedez parla di "" e non è forse un caso che riprenda in parte quanto cantato in "L'Amore Eternit", dove in una strofa diceva: "". Fedez continua a mandare messaggi sibillini alla sua moglie ma questa strategia potrebbe non pagare.