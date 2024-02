"Un enorme trauma...". Dopo quattro anni il ritorno di Gigi D’Agostino

Finalmente Gigi D'Agostino è pronto a tornare sulle scene, in questo caso sarà a bordo della Costa Crociere per collegarsi con il palco dell'Ariston durante il prossim Festival di Sanremo nella serata di venerdì 9 febbraio. Una notizia molto attesa dai fan, milioni di fedelissimi che il deejay ha fatto ballare, tra le altre, con hit quali L'Amour Toujours ma soprattutto perché adesso sta bene dopo anni in cui è sparito dalle scene a causa di importanti problemi di salute.

La confessione di D'Agostino

Sparito anche dai social, qualche segnale positivo che faceva propendere per un suo pieno recupero era arrivato l'8 dicembre scorso con una foto in bianco e nero pubblicata sui suoi canali Facebook e Instagram e un "buonasera" che aveva risvegliato i cuori dei suoi ammiratori. " Ho avuto qualche problema, poi mi sono ripreso, ma non riuscivo più a uscire né a incontrare gente. Sono stato così tanto chiuso, fra il Covid e il mio problema, che dopo ho dovuto affrontare una cosa che non avevo considerato, cioè la parte mentale", ha confessato in un'intervista al Corriere della Sera.

La settimana scorsa, poi, la completa guarigione e l'uscita dal tunner ha voluto manifestarli con un video in cui ringrazia l'Austria per il sold out già registrato al Graza City Hall per il prossimo 4 ottobre 2024 con i biglietti venduti in un lampo ed esauriti dopo soltanto due giorni. Il trauma vissuto per anni è stato talmente forte che ha preferito non scendere nei dettagli per non suscitare quella che chiama compassione. " Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia - ha raccontato Gigi D'Agostino - Sono stato 'aggredito' da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico. Gradirei non spiegare altro perché se no metto in moto immaginari, ma a cosa serve?" .

Adesso, però, sta bene ma quello che ha vissuto è " un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto. Tra le tante cose particolari della mia vita, anche in questo mi è successa una cosa particolare", che ha preferito non rendere pubblica ma dalle sue parole si evince felicità perché è riuscito a riprendere la vita di prima semplicemente tornando a correre, camminare, e svolgere la quotidianità di prima della malattia. .

La presenza a Sanremo

Il deejay torinese di 56 anni farà un'eccezione per il Festival visto che non è molto avvezzo a finire nel piccolo schermo. " Ho deciso di accettare questa bella proposta. Per me è una prima volta, io la tv non sono mai riuscito ad affrontarla ", racconta al quotidiano. Sembra strano per uno che come lui ci ha abituato a stare sul palco di fronte a decine di migliaia di persone ma la tv lo rende particolarmente timido tant'é che parla di "fantascienza" l'aver accettato ad andare. " Questa proposta mi ha spronato e sarà importante sotto tutti i punti di vista ": non a caso, lui è che "Capitano" è stato invitato a salire sulla nave " che è un simbolo pazzesco per me: sono da sempre affascinato dall’idea del navigare dentro la musica e ne ho fatto la mia divisa. E poi c’è il ritrovare il pubblico" .