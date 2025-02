"I sintomi del virus Corona? Diventi uno dei tanti cogl...". La frecciata di Fedez sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabrizio Corona è diventato materiale da parodia e il filmato in cui Gabriele Vignato, insieme a Fedez, è diventato rapidamente virale sui social. Vignato fa ha rivisitato il format "Falsissimo" di Corona in chiave ironica e per l'occasione ha avuto ospite il rapper nei giorni immediatamente antecedenti il festival di Sanremo. " C'è qui il mio amico Federico perché dobbiamo dire delle cose shokkanti, dobbiamo dire delle cose che faranno incazzare tantissime persone. Per esempio, che Fedez è un cantante ", dice Vignato, scatenando l'ilarità del rapper.

" Federico, io ho letto il testo della tua canzone, "Battito" ed è bellissimo e commovente. Meraviglioso. Perché hai deciso di rovinarla cantandola? ", prosegue Vignato, che scimmiotta l'ex re dei paparazzi nei suoi modi di fare e atteggimenti, che sono diventati un marchio di fabbrica del suo format e delle sue apparizioni sul web, quasi più accentranti rispetto alle ricostruzioni che effettua. Molti lo definiscono "ipnotico", altri "narratore eccellente", la verità è che Corona è un comunicatore e sa usare le cartucce a sua disposizione per attirare l'attenzione. Ed è su quelle movenze che Vignato ha costruito la sua parodia. " Qui diciamo la verità non siamo come la televisione. Tu lo sai che di me ti puoi fidare perché le cose che ci diciamo le tengo per me e per il mio milione di follower ", prosegue l'intrattenitore.

Fedez risulta essere chiaramente divertito in quella scena, anche perché da settimane è diventato un po' lo zimbello di chi si chiede come abbia fatto a fidarsi di Corona raccontandogli tutta la sua vita privata. D'altronde, l'ex re dei paparazzi è su piazza da quasi trent'anni e si sa come lavora. Non poteva pensare che rimanessero confessioni private. " Voglio farti una domanda, che mi sono chiesto tanto tempo se mi potessi fare. Certo, io sono Fabrizio Corona, faccio questo lavoro da trent'anni, e allora il mio lavoro giornalistico è farti le domande. Chi bacia meglio? Giulia Valentina, Chiara Ferragni o Rosa Chemical? ", chiede Vignato a Fedez che non risponde: " Paurina eh? ".

Ma Vignato incalza: " Tu eri amico di J-Ax e poi ci hai litigato, la stessa cosa è successa con Diego Naska, Fabio Rovazzi, Luis Sal, Achille Lauro e ora me. È vero che anche Teddy, l'orsacchiotto di quando eri piccolo, adesso ha detto che gli stai sul cazzo? ". Stavolta Fedez sta al gioco e spiega che hanno " un contenzioso legale che stiamo approfondendo ". Poi il discorso si sposta su Sanremo: "I malpensanti dicono che tu abbia dedicato 'Bella stronza' alla tua ex ma per togliere qualunque collegamento con Chiara è vero che avevi pensato di cambiare il testo e cantare: 'Bella stronza, ridammi almeno il cane'? ". Fedez nega, come aveva già fatto, ma sta allo scherzo di Vignato. " Chiara ha detto che ti è stata accanto e si è presa cura di te in un tuo momento di difficoltà. Però voglio dirti che tu hai fatto lo stesso, in un suo momento di difficoltà ti sei preso cura di te. Non è uguale? Diciamolo ", prosegue l'intrattenitore.

L'apice si è raggiunto verso la fine: " Hai contratto una nuova forma di Covid, il Coronafabrizio.

Diventi uno dei tanti coglioni, deficienti e teste di cazzo e dai retta a una persona come te

E allora vuoi spiegare a casa, a quei cretini, che sintomi ha?". La risposta del rapper non si fa attendere: "".