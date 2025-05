Ilary Blasi si sposa? L'indiscrezione sulla proposta

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi giorni il nome di Ilary Blasi è stato collegato soprattutto alla chiusura anticipata del reality The couple, che non ha avuto neanche lontanamente il successo che si sperava all'inizio, al punto da venir interrotto alla quinta delle otto puntate previste. Tuttavia, nel silenzio della showgirl per questo fallimento televisivo e i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno della figlia Chanel, Ilary Blasi è tornata di colpo a far parlare di sé sulle prime pagine delle riviste di gossip per la proposta di matrimonio ricevuta nell'elegantissima cornice del lago di Como. A riportareper primo la notizia è stato il settimanale Chi che ha immortalato Ilary Blasi in compagnia del fidanzato Bastian Muller occupati in una romantica gita in barca, conclusasi con il fidanzamento ufficiale.

Secondo le indiscrezioni della testata guidata da Alfonso Signorini e riportata anche da Adnkronos, Bastian Muller avrebbe organizzato una fuga romantica nella città di Como per allontanare l'amata Ilary Blasi dall'ambiente lavorativo che, proprio a causa del flop e della chiusura di The Couple, rischiava di essere troppo stressante per la Blasi. Tuttavia le vere intenzioni di Muller non erano quelle di organizzare una gita serena e rilassante per la fidanzata, ma di dare vita a un vero e proprio sogno romantico. Tutto sarebbe iniziato già a Milano, dove Muller ha usato una Lamborghini gialla per andare a prendere la compagna a casa e condurla a Villa D'Este, a Como, per prendere possesso della stanza d'hotel in cui avrebbero albergato, prima di partire alla volta della gita in barca dove si sarebbe svolta la proposta di matrimonio.

Secondo le ricostruzioni, infatti, Muller avrebbe parlato con il capitano della barca, di modo da organizzare la sua proposta nei minimi particolari e per far sì che tutto andasse proprio come aveva immaginato e pianificato. Ilary Blasi ha dunque seguito il suo compagno sulla barca e una volta giunti nel cuore dello specchio d'acqua, Muller si sarebbe inginocchiato come vuole la tradizione, chiedendo la mano della presentatrice televisiva. Secondo una testimonianza riportata sempre da Chi, Ilary Blasi avrebbe reagito alla proposta prima con un'espressione molto sorpresa, poi con estrema commozione. A questo punto avrebbe gettato le braccia al collo del fidanzato, baciandolo e affidandogli il suo "sì". Nelle foto che compaiono sulla copertina di Chi si possono vedere i due fidanzati che si baciano e Ilary che guarda sorridendo la mano su cui troneggia un nuovo anello.

Che Ilary Blasi e Bastian Muller avessero intenzioni serie e ambizioni al matrimonio era ormai noto e secondo molti era solo questione di tempo, prima che Muller decidesse di mettersi in ginocchio e regalare l'anello alla sua compagna per chiederle di passare la vita insieme. Le nozze, comunque, non saranno di certo imminenti. I due, infatti, devono ancora aspettare che il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti diventi effettivo.

Ilary Blasi e l'imprenditore tedesco Bastian Muller hanno reso pubblica la loro relazione a inizio 2023 e da allora i due sono apparsi spesso in pubblico o sui social, dando al pubblico l'immagine di una coppia solida e felice.