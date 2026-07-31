Incendi in Provenza, George e Amal Clooney costretti a evacuare la loro casa

Il Sud della Francia brucia. Da giorni le fiamme stanno devastando l’arrondissement di Brignoles nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, costringendo oltre 220mila persone a lasciare le loro case. Gli incendi, che stanno colpendo duramente anche altre zone del Paese, non hanno lasciato scampo neppure ai personaggi famosi: tra gli sfollati, infatti, ci sono anche George e Amal Clooney.

La tenuta e gli incendi

Dal 2023 George Clooney e Amal Alamuddin si sono trasferiti nella tenuta del Domaine du Canadel a Brignoles in Provenza. In quell’anno l’attore e la moglie decisero di lasciare Villa Oleandra, la storica dimora sulle rive del lago di Como, e mettere in vendita la proprietà di Laglio per rifugiarsi in Francia in cerca di maggiore privacy. L’ondata di incendi che ha colpito la Provenza ha costretto George Clooney, la moglie Amal e i due figli, Alexander ed Ella, ad abbandonare la loro residenza, minacciata dall’avanzare delle fiamme. Con l’evolversi dell’emergenza e centinaia di vigili del fuoco impegnati sul campo, la coppia ha lasciato la villa senza sapere se potrà farvi ritorno. Nonostante ciò, l’attore ha trovato il modo di esprimere la propria vicinanza ai suoi concittadini e ha ribadito l’impegno della famiglia a continuare a sostenere la comunità locale nella fase della ricostruzione.

La lettera di Clooney

Prima di lasciare la tenuta George Clooney ha inviato al sindaco di Brignoles, Didier Brémond, una lettera molto sentita: “Al momento non sappiamo se la nostra bellissima casa sopravviverà a questo terribile momento. Speriamo che voi e tutti gli abitanti della nostra città siate al sicuro. Io e Amal ci impegniamo affinché, qualunque cosa accada al nostro villaggio, continueremo a far parte di questa comunità e contribuiremo alla sua ricostruzione. Amiamo Brignoles e i nostri amici che ci vivono”. La cittadina della Provenza, del resto, è luogo di residenza di molti altri personaggi famosi. Nella zona possiedono proprietà anche Brad Pitt, Bono degli U2, John Malkovich e la famiglia Beckham, anche se al momento non ci sono notizie su di loro.