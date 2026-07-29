Morto DJ Kavinsky. Addio alla star della musica elettronica: aveva 50 anni

Il mondo della musica elettronica piange DJ Kavinsky. L’artista francese, all’anagrafe Vincent Belorgey, è stato trovato morto nella sua abitazione di Parigi. Il cinquantenne era considerato uno dei principali protagonisti della French Touch, il movimento musicale che dalla Francia ha conquistato le piste e le classifiche internazionali. A riportare la notizia è stato Le Figaro. Il corpo dell’artista è stato rinvenuto intorno alle 22.30 all’interno del suo appartamento, situato nel XVIII arrondissement della capitale francese.

A dare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa, preoccupato perché da tempo non riusciva a vedere il musicista. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori, che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato Kavinsky senza vita. Secondo una fonte della polizia, nei giorni precedenti il dj avrebbe lamentato forti mal di testa. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella di un malore.

La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per chiarire l’origine della morte. “È stata aperta un’indagine per accertare le cause del decesso, poiché sul posto non è stato rinvenuto alcun elemento sospetto dai primi servizi intervenuti”, ha fatto sapere l’autorità giudiziaria francese. Nell’appartamento non sarebbero stati trovati segni che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone. Saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita del musicista.

Kavinsky aveva raggiunto la notorietà internazionale grazie soprattutto a “Nightcall”, il brano inserito nella colonna sonora di “Drive”, film del 2011 diretto da Nicolas Winding Refn con protagonista Ryan Gosling. La canzone era diventata uno dei simboli della pellicola e uno dei pezzi più riconoscibili della carriera dell’artista francese Nel 2024 il dj era tornato a eseguire “Nightcall” durante la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Parigi, salendo sul palco insieme alla cantante Angèle e al gruppo Phoenix. Una delle sue ultime grandi apparizioni pubbliche, nella città in cui è stato trovato senza vita.