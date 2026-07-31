Meghan Markle, bufera a Masterchef: la parola proibita pronunciata in diretta e la rabbia della Duchessa, cosa è successo

Meghan Markle torna a far parlare di sé, stavolta per la sua comparsa nel programma televisivo Masterchef Australia. La Duchessa di Sussex ha infatti partecipato alla puntata trasmessa lo scorso 26 luglio sulla rete Network 10 in qualità di ospite e di giudice. Un’occasione per comparire sullo schermo e provare a fare breccia nel cuore del pubblico australiano.

Speranza vana, dato che a seguito della trasmissione si sono accese le solite polemiche.

A inizio puntata ai concorrenti è stato detto che avrebbero avuto un misterioso giudice a valutare i loro piatti. Il problema è che durante il filmato di presentazione, la giudice Poh Ling Yeow, una famosa chef australiana, ha annunciato l’ospite usando la parola royalty.

Come se ciò non bastasse, al momento dell’ingresso in studio, la giudice ha chiesto alla Markle: “Dobbiamo chiamarti Duchessa?”. Quella ha sorriso e risposto: “Oh, chiamatemi pure Meghan. Assolutamente”.

Un sorriso di facciata. A quanto pare, infatti, sarebbe stata a dir poco furiosa.

Stando a quanto riportato dai media australiani, infatti, lo staff della Duchessa aveva dato precise disposizioni, chiedendo di evitare parole che rimandassero allo status di reali. Tra l’altro, dopo la Megxit, Harry e Meghan hanno conservato il titolo di Duchi di Sussex, ma non possono più usare il trattamento di Altezza Reale. Specialmente per le attività commerciali. Se a questo uniamo il fatto che i due stanno cercando di riallacciare i rapporti con la Corona, possiamo immaginare quale sia stata la reazione della Markle.

La Duchessa sarebbe andata su tutte le furie.

Stando a quanto riferito da alcune fonti, ci sarebbe stata una certa freddezza dietro le quinte.

La chef Poh Ling Yeow, che a suo dire non sarebbe stata avvertita della richiesta dell’entourage della Duchessa, sarebbe stata molto dispiaciuta. Avrebbe addirittura cercato di contattare Meghan per scusarsi, ma le sarebbe stato consigliato di non farlo.

Come siano realmente andate le cose è difficile dirlo. Lo staff dei Sussex si è precipitato a smentire, così come la produzione di Masterchef Australia.

La puntata, tra l’altro, è andata benissimo: oltre 1,6 milioni di telespettatori. Pare sia stata una delle più viste delle ultime edizioni.