La rabbia del principe William per la visita di Harry e i figli nella casa di Diana

Circa un paio di settimane dopo il viaggio nel Regno Unito Meghan Markle ha pubblicato sui social le fotografie delle vacanze con Harry e i loro bambini, Archie (7 anni) e Lilibet Diana (5 anni). Tra queste spiccano alcune immagini che sarebbero state catturate nella tenuta di Althorp, dove visse Lady Diana. La presunta visita dei Sussex nell’antica residenza nel Northamptonshire non sarebbe piaciuta affatto al principe William, furioso soprattutto a causa della divulgazione degli scatti. Secondo i tabloid, però, Harry starebbe già pensando di portare di nuovo i figli nella tenuta per far vedere loro il luogo in cui riposa per sempre la nonna Diana.

I Sussex nella casa di Lady D

Lo scorso 23 luglio la duchessa di Sussex ha mostrato su Instagram un carosello di immagini della sua famiglia, contrassegnate dalla didascalia “vacanze estive”. Le foto sembrerebbero confermare, come riportato dal People e da Newsweek, un viaggio dei Sussex in Portogallo e la visita ad Althorp House, la residenza in cui Lady Diana visse dal 1975 al 1981, come ricorda il sito ufficiale della royal family. Benché non vi siano conferme i media britannici sono quasi certi che il luogo immortalato in alcuni degli scatti sia proprio Althorp per due motivi: nell’ultima fotografia della serie, quella dove possiamo vedere Meghan che prende il sole, sullo sfondo sarebbero abbastanza riconoscibili i profili del conte Charles Spencer, fratello di Diana e di sua moglie, Cat Jarman. Inoltre, come riportato dal Daily Mail, lo scorso giugno il sito di Althorp avvisò i turisti che il 10 e l’11 luglio 2026, ovvero gli stessi giorni in cui i Sussex erano nel regno, la tenuta sarebbe rimasta chiusa al pubblico.

Una visita privata

Nelle foto pubblicate dalla duchessa, come d’abitudine, i volti di Archie e Lilibet non sono visibili: una linea di condotta voluta dai duchi per garantire l’incolumità dei piccoli principi e proteggere la loro identità sui social. Almeno al momento, poi, non ci sarebbero indiscrezioni sul soggiorno dei Sussex ad Althorp.

Il giallo dei fiori

In una delle foto che sarebbero state scattate ad Althorp si vedono il principe Harry e il primogenito Archie camminare uno accanto all’altro lungo un viale alberato, tenendo in mano dei mazzi di fiori. Dietro di loro, a poca distanza, c’è Lilibet Diana. A colpire l’opinione pubblica britannica e internazionale è stato proprio il dettaglio dei fiori. Molti si sono chiesti se fossero destinati a Lady Diana, sepolta proprio ad Althorp. Secondo Standard.uk il principe e Meghan Markle avrebbero già “pianificato di portare i loro figli a visitare la tomba di Diana…”. Tuttavia, puntualizza il Sun, nessuno sa se questa visita sia avvenuta durante l’ultimo viaggio dei duchi nel regno, all’inizio di luglio 2026, oppure se per ora sia solo un’intenzione.

Il memoriale e la tomba

Ad Althorp, infatti, c’è un piccolo tempio dorico, un memoriale dedicato alla principessa del popolo, dove i visitatori possono portare fiori e ricordare la sua straordinaria, ma breve vita. La tomba di Lady Diana, invece, è situata su una piccola isola al centro di un lago, ovvero l’Oval Lake, di fronte al tempio dorico. Il luogo dove la principessa riposa per l’eternità è interdetto al pubblico e raggiungibile solo in barca. Harry e Meghan potrebbero aver deciso di aspettare che Archie e Lilibet siano più grandi e consapevoli prima di portarli sulla tomba della nonna, preferendo limitare la visita al memoriale. Non è escluso, però, che abbiano concordato di accompagnarli alla tomba cercando di dare delle spiegazioni adatte alla loro età in merito ai motivi della visita.

La rabbia di William

La pubblicazione delle foto della presunta visita dei Sussex ad Althorp House avrebbe causato dei malumori nella royal family. Il principe William, in particolare, sarebbe “furibondo”, ha dichiarato a Fox News l’esperta reale Hilary Fordwich, commentando: “Non solo è probabile che il principe William sia furioso per quanto riguarda una simile commercializzazione di Althorp in un post social così squallido e volgare, cosa che alimenterà il suo disgusto, spingendolo a ostacolare qualunque tentativo di riavvicinamento, ma anche Camilla, i cortigiani, i collaboratori di palazzo, gli addetti alla sicurezza e i custodi dell’istituzione che sono tenuti a proteggere la monarchia faranno di tutto per contrastare i tentativi [di pace] di Harry e Meghan”.

“Commercializzazione”

La parola chiave nel discorso della Fordwich è “commercializzazione”. Un termine che nasconderebbe il sospetto che la pubblicazione degli scatti sia un modo per tenere vivo, seppur indirettamente, il legame con la monarchia. Un espediente per ottenere l’attenzione del pubblico anche attraverso il ricordo di Lady Diana. Tutto questo, secondo l’esperta, potrebbe aver irritato il principe William. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams, invece, avrebbe un’opinione diversa e sempre a Fox News ha spiegato: “Ciò che conta è il silenzio che Harry e Meghan sono riusciti a mantenere dopo aver incontrato Re Carlo e la regina Camilla, contrariamente a quanto accaduto in precedenza”. Fitzwilliams ha proseguito: “Deve essere stato chiarito che non ci sarebbero stati incontri futuri se [i Sussex] avessero parlato con i media”. In effetti dalle indiscrezioni trapelate sembra proprio che il Palazzo abbia imposto ai duchi la massima riservatezza sul colloquio con Carlo e Camilla, pena il definitivo allontanamento di Harry e Meghan dalla famiglia reale.

“Prevedibile”

Per la presentatrice britannica Helena Chard la pubblicazione degli scatti di Althorp House non rappresenterebbe una sorpresa: “…Meghan che pubblica foto dei figli nella casa di famiglia di Diana è una mossa prevedibile. Li lega alla storia senza usare un titolo”. Un’associazione immediata tra i bambini, i Sussex e l’immagine della compianta principessa. La Chard ha poi osservato: “Comunque c’è anche un certo attrito: si vuole una storia royal quando conviene, ma si mantengono le distanze quando non conviene…”.

“Di pessimo gusto”

Secondo l’esperta reale Hilary Fordwich per la royal family la pubblicazione delle foto della visita ad Althorp House potrebbe rafforzare la diffidenza nei confronti dei duchi: “L’intera famiglia nutre sospetti riguardo al rischio istituzionale che Harry e Meghan potrebbero causare da un momento all’altro attraverso una fuga di notizie. Il fatto che Meghan condivida delle fotografie dei suoi figli che sarebbero state scattate ad Althorp è una mossa assolutamente opportunistica ed è la ragione per cui nessuno si fida della coppia”. La Fordwich non esita a definire la divulgazione delle immagini un gesto “provocatorio e di pessimo gusto”, visto che Lady Diana riposa per sempre in quei luoghi, che sono, quindi, di “raccoglimento e profondamente simbolici”.

Qualcosa di instagrammabile?

Gli esperti reali, naturalmente, non contestano la visita ad Althorp, che è un diritto del principe Harry e della sua famiglia. Trovano discutibile il fatto che un momento così privato e delicato, che coinvolge anche i piccoli Archie e Lilibet Diana e i loro primi contatti con le radici familiari, con la storia della loro nonna, diventi instagrammabile, come si dice. Qualcosa da mettere sotto gli occhi del mondo intero, fotogenico, d’impatto. Gli esperti sembrano chiedersi, fra le righe, se non sia il caso di porre un limite tra ciò che può essere mostrato e ciò che dovrebbe rimanere solo nostro. La questione non è semplice. “Il duca di Sussex e Meghan Markle hanno fatto conoscere al principe Archie e alla principessa Lilibet uno dei posti più strettamente legati alla loro nonna”, scrive il magazine “Hola!”. Era proprio necessario che istanti così preziosi diventassero un carosello di Instagram?