Corona: "Diffidato da Chiara Ferragni. YouTube? Fonderò un partito"

Fabrizio Corona diffidato da Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi, al centro della scena, per le ultime rivelazioni “bomba” lanciate su Fedez e l’ex moglie Chiara Ferragni, ospite alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano, ha rivelato di aver ricevuto una diffida dall’influencer di Cremona. Immancabile, anche un commento sul rapper originario di Rozzano che, proprio ieri sera, è intervenuto sui social per mettere “qualche punto fermo” nella vicenda che l’ha visto coinvolto insieme alla madre dei suoi figli.

Le parole di Fabrizio Corona

“Fedez vincerà Sanremo”, con queste parole Fabrizio Corona ha commentato al pubblico della Mondadori la partecipazione di Federico Leonardo Lucia alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex re dei paparazzi non ha dubbi e garantisce di essere amico del rapper: “Io e Federico siamo molto amici”. Corona, alla libreria Mondadori di Milano, dove oggi presentava il suo libro La grande menzogna, edito da Piemme, ha affermato: “Accetto qualsiasi scommessa che Fedez vincerà Sanremo”. Insomma, un’affermazione che stupisce, considerando che in questi ultimi giorni il rapper è al centro di un vero e proprio terremoto mediatico.

Fabrizio Corona ha avuto da dire qualcosa anche su Chiara Ferragni, rivelando di essere stato diffidato e promette di pubblicarne il contenuto: “La Ferragni oggi mi ha mandato una diffida, la pubblicherò”. Una rivelazione fatta dinanzi ai molti che erano in Mondadori ad ascoltarlo e che avrebbe fatto storcere il naso al suo avvocato, dal momento che, secondo quest’ultimo, sarebbero questioni da tenere in ambito legale, ma “a me queste cose non piacciono – dice sicuro Corona - e le svelo”. D’altronde, non è una novità che nel suo canale YouTube, Fabrizio Corona ha rivelato dettagli molto intimi dell’ormai ex coppia dei Ferragnez.

Corona e l’idea di un partito tutto suo

“Farò come Grillo, aprirò il mio partito e farò il presidente e il canale YouTube è il punto di partenza”. È stata questa la risposta di Fabrizio Corona a margine della presentazione del suo libro, a chi gli ha chiesto se farebbe – o meno – il presidente del Consiglio. Poi, ha aggiunto: “Se cambia la legge sì”.

Corona è più sicuro che mai, il suo obiettivo è uno: “Portare il canale a 1 milione di iscritti” e “a quel punto - ha proseguito - saranno i politici a venire da me”. Infine, ha ribadito: “Il mio canale YouTube può essere antesignano di un partito politico che come hanno fatto i cinque stelle tra 3-4 anni potrebbe vincere le elezioni”.