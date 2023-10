Jada Pinkett Smith e Will Smith separati da 7 anni, la rivelazione dell'attrice

Jada Pinkett Smith e Will Smith sono separati da 7 anni: a fare questa rivelazione è la stessa attrice 52enne, che ha spiegato come il rapporto fra lei e il marito non sia più lo stesso dal 2016, da prima del "celebre" schiaffo della notte degli Oscar. Jada Pinkett Smith ha parlato di questo importante passaggio della sua vita nel corso di varie interviste rilasciate per promuovere Worthy, il suo libro autobiografico di prossima pubblicazione.

Separati dal 2016

In una clip anticipata dello speciale che andrà prossimamente in onda su Nbc News, Jada Pinkett Smith ha dichiarato che lei e Will Smith vivono delle vite completamente separate dal 2016. Una decisione tenuta nascosta per diverso tempo perché " non eravamo ancora pronti " e " stavamo cercando di capire fra noi come essere partner".

Nessun divorzio per la coppia, sposata nell'ormai lontano 1997, ma un lungo periodo di riflessione. Che fra Will Smith e Jada Pinkett Smith ci fossero stati dei problemi, in ogni caso, era notizia risaputa. I due avevano già parlato in passato di dissapori fra loro, fino ad arrivare all'annuncio di aver scelto una relazione aperta. Nel 2020, ad esempio, Jada Pinkett Smith si era fatta vedere insieme ad August Alsina, cantautore statunitense di 31 anni amico del figlio degli Smith, Jaden.

Ma come è arrivata la separazione? " Penso che siamo arrivati al 2016 entrambi esausti di provarci. Penso che fossimo entrambi bloccati nella nostra fantasia di quel che pensavamo che l'altra persona dovesse essere ", ha rivalato l'attrice a Kotb. Ma il divorzio è un passo difficile da fare. " Semplicemente, non riesco a rompere questa promessa ", ha dichiarato la 52enne. I due, insomma, starebbero ancora valutando che cosa fare in futuro.

Lo schiaffo agli Oscar

Quanto all'episodio accaduto agli Oscar 2022, ossia quando Will Smith ha preso a schiaffi il comico Chris Rock, che aveva fatto una battuta sulla mancanza di capelli di Jada Pinkett Smith, l'attrice ha precisato che in quel momento lei e il marito non stavano più insieme.