Chris Rock sul perché dello schiaffo da Will Smith: "Fa ancora male. Ma lei..."

È passato quasi un anno dalla notte degli Oscar 2022 che ha mandato in scena uno dei più memorabili imprevisti che l'Academy si è trovata ad affrontare: lo schiaffo dell'attore Will Smith al comico e in quell'occasione host del programma, Chris Rock. Una battuta sagace, forse esagerata, di Rock sul problema di alopecia di cui soffriva la moglie di Will Smith, Jada Pinkett, aveva scatenato le ire del marito, tanto da salire sul palco e assestare un potente schiaffo sulla faccia del presentatatore.

Il resto è storia, storia che l'Academy avrebbe voluto cancellare, ma che gli americani hanno cavalcato, rendendo immortale quell'edizione del 2022. Le conseguenze per Will Smith sono state pesanti, attaccato dal pubblico, dalla critica e bandito dagli Oscar, l'attore più volte, sia subito dopo l'accaduto, che nel corso dell'anno, ha provato a scusarsi con il comico, che a differenza della sua fluida dialettica sul palco si è chiuso in un pesante silenzio, sia non accettando pubblicamente le scuse, ma, cosa ancora pià importante, neanche crocefiggendo Smith sulla pubblica piazza

Ora, quasi a chudere il cerchio, in vista della prossima edizione degli Oscar, in scena il 13 marzo, finalmente Rock è uscito allo scoperto. lo ha fatto in uno spettacolo in diretta su Netflix, dall'Hippodrome Theatre di Baltimora, usando sempre il suo spirito pungente, ma mettendo forse una pietra tombale sull'accaduto. Per un anno intero aveva rifiutato le generose ospitate dei programmi americani, ma ora in uno dei due spettacoli previsti, per cui si vocifera che Netflix abbia sborsato 40 milioni di dollari, ha detto la sua. "Sapete tutti cosa mi è successo", ha raccontato Rock. “ Fa ancora male. Ho ‘Summertime’ che mi risuona ancora nelle orecchie. Ma non sono una vittima… ho incassato quel colpo come Pacquiao (l’ex campione di pugilato, ndr) ”.

Ha ammesso, facendo sorridere la platea, di aver guardato il dramma sulla schiavitù Emancipation di cui è protagonista Smith. solo per vedelo urlare, specificando però subito dopo, di voler comunque bene all'attore e di aver tifato tutta la vita per lui. " La gente dice sempre che le parole fanno male... chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia ".

Durante la live comedy, non si è però neanche lasciato sfuggire l'occasione di dire la sua sul perché di quella reazione di Smith, dovuta a suo parere dai problemi coniugali tra Smith e la moglie: " Siamo stati tutti traditi, tutti qui dentro sono stati traditi, anche se nessuno di noi è mai stato intervistato dalla persona che ci ha tradito in televisione. Lei lo ha ferito molto più di quanto lui abbia ferito me ".