"Non eri una santa...". La bordata di Karina Cascella contro Ilary Blasi

Il chiacchieratissimo divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco, riservando ogni giorno colpi di scena e dividendo l'opinione pubblica fra chi sostiene l'ex capitano della Roma e chi la showgirl. A entrare nella questione anche l'opinionista Karina Cascella, che negli anni si è fatta conoscere per i suoi giudizi molto diretti e senza filtri.

Stanca del continuo dibattuto su chi abbia tradito chi all'interno della coppia scoppiata Totti-Blasi, Karina Cascella ha voluto dire la sua, specie alla luce delle recenti dichiarazioni del personal trainer e presunto amante di Blasi, Cristiano Iovino.

"Ilary, non ti crede nessuno"

Cascella non le ha mandate a dire alla conduttrice televisiva, che ha smentito la "relazione intima" con Iovino, parlando di un semplice caffè condiviso. "Io Cristiano lo ringrazierò sempre, perché a settembre 2022 venne al Ronin in un locale a Milano alla festa della mia agente Graziella e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco. Mi ha aperto gli occhi definitivamente" , ha recentamente dichiarato la showgirl nel corso di un'intervista concessa a Verissimo.

Karina Cascella, però, non è convinta. " Ragazzi, va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente super conosciuti. Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo ma non è che stiamo parlando della regina Elisabetta e del consorte. Ma si potrà scrivere libri e serie Tv e interviste tutti i giorni, ovunque radio, televisioni, per parlare del divorzio. Ci avete ucciso la salute!" , sbotta l'opinionista, stanca di sentire ogni giorno lo stesso dibattito. E, ancora: " No, non è possibile, questa sembra che ha divorziato solo lei! Io poi dico, anche le persone che scrivono continuamente ‘brava, brava, brava’. Ma brava di cosa? Ma brava perché? Che ha fatto di così straordinario? Cioè, lui ha fatto quello che ha fatto, ma lei mica era una santa, eh!".

Quindi, l'affondo: "Anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè. Ora, va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè. E continua, continua, continua. Un po’ di amor proprio! Ora qualche soldarello te lo sei guadagnato con la serie tv, le interviste, avanti e indietro… E ora basta! Ci hai ucciso. Ci avete sfrantumato".