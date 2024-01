"Aveva solo voglia di tro...are un altro", Cruciani a gamba tesa su Ilary Blasi

Le rivelazioni fatte di recente da Cristiano Iovino, personal trainer e presunto amante di Ilary Blasi, hanno portato nuovamente l'attenzione mediatica, come era ovvio, sul tema della separazione tra l'ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva.

Diversamente da quanto dichiarato dalla showgirl romana, stando quantomeno a ciò che ha raccontato il diretto interessato, tra i due non ci sarebbe stato un semplice caffè: Iovino parla di weekend trascorsi insieme e di incontri avvenuti all'interno del suo appartamento milanese, cioè in sostanza di "una frequentazione intima" , seguita a una conoscenza avvenuta verso la fine del 2020. "Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia , ai Parioli" .

Gli utenti del web e dei social network si sono scatenati puntando il dito contro la Blasi per via del contenuto del docufilm e del libro in cui ha affrontato il tema della separazione dal marito Francesco Totti. Chi avrebbe, dunque, tradito per primo tra i due?

A intervenire a gamba tesa durante una puntata de "La Zanzara", programma radiofonico da lui condotto che va in onda sulle frequenze di Radio 24, è Giuseppe Cruciani. "Per fortuna siamo nella società del gossip" , esordisce il giornalista, "la società occidentale è tale perché c’è il gossip". "Dove esiste il gossip, esiste pure la civiltà occidentale" , considera, "per fortuna la circolazione di notizie è frivola ma nello stesso tempo è importante perché rappresentano i vip".

Inevitabile dunque, parlando di gossip, toccare l'ergomento clou del momento, anche se Cruciani affronta la questione in modo più semplice e diretto rispetto ai rotocalchi. "Leggo da qualche giorno che è di nuovo in auge la vicenda di Ilary Blasi" , spiega agli ascoltatori il giornalista. "Tradimenti, contro-tradimenti, quello che ha tradito quello, quell’altro che dice meno male che si è scoperta questa cosa" , prosegue, "allora, la tristezza mi assale" . "Lo sapete perché mi assale la tristezza?" , ha domandato ai suoi radioascoltatori.