Kate Middleton e quel disgelo negato da parte di Meghan Markle

Sono due donne dai caratteri e dai vissuti molto diversi ma restano comunque molto in vista per gli amanti dei gossip e degli “intrighi” reali. Ovviamente stiamo parlando di Kate Middleton e Meghan Markle. Lei è la moglie di William e futura regina d’Inghilterra, lei è l’ex attrice che è diventata duchessa per rinunciare poi al titolo. Sono celebri a tutti i litigi e i dissidi tra le due donne, soprattutto da quando c’è stata la frattura tra Meghan e la corona, ma con la malattia di Kate e quella di Re Carlo che sta mettendo in seria difficoltà la stabilità della royal family, la Middleton sta cercando di scrivere una parola fine all’eterna faida. Non solo vorrebbe sperare di cucire un rapporto più civile con Meghan ma sperare di poter scrivere un nuovo capitolo a quelle vicende spiacevoli tra William e Harry. Sono le prime indiscrezioni che, nel corso delle ultime ore, sono trapelate sul Mirror e pare che siano state rilasciate da una fonte molto vicina a Kate Middleton. Dopo la Pasqua passate in solitaria, la futura regina si sarebbe impegnare per contattare Harry e instaurare un dialogo proficuo tra le parti. La situazione, però, non è affatto facile.

È Tom Quinn, esperto di corte, che ha rilanciato l’indiscrezione ai media inglesi. “ La coppia ha contattato Meghan e Harry e li ha esortati a portare i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, nel Regno Unito in visita – ha rivelato -. Tuttavia, si ritiene che Meghan abbia puntato i piedi e abbia rifiutato ". Secondo il tabloid e l’esperto quindi, l'ex attrice americana (pronta a lanciare il suo nuovo brand di prodotti di bellezza) non avrebbe alcunaa intenzione di esaudire la richiesta dei reali. Quello di Kate Middleton era anche un invito a far incontrare Carlo III e i suoi due nipotini. Ma pare non ci sia nulla da fare. I motivi della rottura sono sempre gli stessi: la Markle non riesce a dimenticare i torti subiti quando viveva a Londra insieme a Harry.

Più nel dettaglio, le ragioni di questa reticenza (che si sta spingendo oltre i limiti) risalgono a un motivo in particolare avvenuto diversi anni fa, nel momento in cui Harry e Meghan decisero di lasciare definitivamente l'Inghilterra e la famiglia reale per trasferirsi in California. Prima di questo passo Markle ha vissuto circa due anni nel Regno Unito. “ Per lei è stata un'esperienza orribile – come ha rivelato Tom Quinn -. La duchessa ha confessato di aver subito tante pressioni ”. Quindi, nonostante Middleton sia intenzionata a porgere l’atra guancia, l'ex duchessa ha le idee ben chiare.

Harry non avrebbe voce inin questa vicenda, dato che sarebbe intenzionato a ricreare un rapporto con la famiglia ma Meghan, invece, tiene a freno gli animi.