L'amore, la cura, l'impatto positivo: Kate Middleton parla in pubblico dopo due anni

La malattia in remissione grazie alle cure ma il nemico, il cancro, non ancora del tutto sconfitto: non per questo Kate Middleton, la principessa di Galles, si è mai fatta scoraggiare e adesso ritorna con una certa assiduità negli impegni pubblici come accaduto al Future Workforce Summit di Londra dove ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo oltre due anni.

La tematica di cui ha parlato Kate

Al centro di tutto il discorso su un argomento a lei molto caro: la prima infanzia. " La mia passione e il lavoro del Centre for Early Childhood nascono da una verità essenziale: l'amore che proviamo nei nostri primi anni di vita plasma fondamentalmente chi diventiamo e come prosperiamo da adulti ", ha affermato Kate davanti a una platea di top manager a cui ha ricordato, tra le altre cose, che il profitto viene sempre dopo l'importanza di avere alcuni valori fondamentali nella vita. " Come leader aziendali vi troverete ad affrontare la sfida quotidiana di trovare l'equilibrio tra redditività e impatto positivo. Ma le due cose non sono e non dovrebbero essere incompatibili ".

Le relazioni familiari

Il discorso di Kate è arrivato quattro anni dopo l' inaugurazione del Royal Foundation Centre for Early Childhood (Centro della Fondazione Reale per la Prima Infanzia) nel 2021 che fungerà da fulcro del suo lavoro sullo sviluppo della prima infanzia. Nel suo discorso ai professionisti un significativo passaggio su cosa si debba insegnare da adulti per avere una società migliore. "Credo nel restituire dignità al lavoro silenzioso, spesso invisibile, di prendersi cura, di amare, mentre cerchiamo di costruire una società più felice e sana ", ha sottolineato la principessa nell'ambito della sua campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei primi anni di vita dei bambini e sulla costruzione di relazioni familiari sane.

Il primo intervento dal 2023

Come ha ricordato la Bbc, si tratta del primo intervento pubblico dal novembre del 2023 per Kate ma soprattutto il primo dalla diagnosi di cancro rivelata a marzo 2024 dove ha condiviso i momenti più difficili della chemioterapia ma anche i momenti positivi, con la remissione dalla malattia e il ritorno a un'agenda di impegni selezionati. Nel suo intervento pronunciato, come sempre, con grande sicurezza, Kate Middleton ha infine enfatizzato su quanto sia importante la gentilezza e che "l'amore è il primo e più essenziale legame. Ognuno di voi interagisce con il proprio ambiente: una casa, una famiglia, un'azienda, una comunità. Questi sono gli ecosistemi che voi stessi contribuite a tessere ", ha concluso la moglie dell'erede al trono William. " Immaginate un mondo in cui ognuno di questi ambienti fosse costruito dando valore al tempo e alla tenerezza tanto quanto alla produttività e al successo ".

"Kate non fa molti discorsi"

Secondo Victoria Murphy, collaboratrice reale dell'emittente ABCNews, le ultime dichiarazioni di Kate hanno messo in evidenza la sua costante passione per il lavoro sullo sviluppo della prima infanzia.

Non fa molti discorsi, non è una cosa che storicamente le è venuta naturale, ma credo che questo dimostri quanto questo tema sia importante per lei, il fatto che abbia fatto il suo primo discorso in due anni e che volesse davvero essere ascoltata su questo argomento, perché è qualcosa che le sta molto a cuore

".