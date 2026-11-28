Luca Parmitano approda nello studio di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin l’astronauta è pronto a raccontare come si sta preparando per la sua prossima missione nello spazio. AstroLuca parteciperà, infatti, come pilota alla missione Artemis III, prevista per l’estate del 2027, volando nell’orbita terrestre a bordo della navicella Orion della NASA nell’ambito del programma, che aprirà la via verso il ritorno dell’uomo sulla luna previsto per il 2028. Nello studio di Verissimo Parmitano parlerà anche della sua vita privata, dell’amore per le figlie Sarah e Maia e per la moglie Marta Guidarelli, al suo fianco dal 2019.

La cena a Firenze

E’ il 2016. Marta vive a Firenze e lavora nel campo delle risorse umane come psicologa del lavoro. Durante un Ted Talk assiste a un discorso di Luca e ne rimane affascinata. “Salì sul palco e fece un bellissimo discorso sui confini, su come dallo Spazio scompaiano tutte le divisioni che abbiamo deciso di stabilire sulla Terra. Luca parla con una chiarezza lineare, mi ha dato subito l’idea di una grande solidità e di una grande pulizia mentale. Mi ritrovai così a pensare che mi sarebbe piaciuto, un giorno, avere accanto un uomo come lui. Credo di aver espresso un desiderio all’universo”, racconterà Marta in un’intensa intervista a Vanity Fair. Pochi mesi dopo, durante una cena a casa di un amico, che sta lavorando alla start up di cui lei è co-founder, la Rockin’1000, Marta ha l’occasione di conoscere Luca. Entrambi sono impegnati in altre relazioni, ma la serata le lascia un ricordo piacevole: “Avevamo riso così tanto che la mattina dopo avevo male agli addominali e mi ero svegliata con un ricordo di bellezza”.

La missione Beyond

Estate 2019. Luca è a Houston impegnato nella preparazione della missione spaziale Beyond, che lo porterà in orbita a novembre, quando Marta gli scrive per metterlo in contatto con un docente della Sapienza. Quel messaggio è l’inizio di un fitto scambio a distanza e la promessa di un aperitivo insieme, che però non si concretizza a causa dell’addestramento per la missione. “Eravamo entrambi tornati liberi, così abbiamo cominciato a scriverci e durante i sei mesi della spedizione ci siamo sentiti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il nostro rapporto è cresciuto tanto proprio mentre lui si trovava sulla stazione spaziale. Il fatto di comunicare a distanza, di non poterci tenere neanche per mano ci ha aiutato paradossalmente a conoscerci in maniera profonda”, svelerà lei a QN: “Ricevevo telefonate da un numero interminabile di venti cifre. Una volta si irritò perché mi cercò mentre stavo comprando uno specchio. Non riuscendo a reggere pacco e cellulare contemporaneamente gli chiesi di sentirci più tardi. Lui mi disse infastidito: ‘Ma ti sto chiamando dalla stazione spaziale!’. Io però mantenni il punto”.

Il primo appuntamento

Febbraio 2020. Luca rientra dalla missione nello spazio ma la pandemia li costringe a rinviare nuovamente l’incontro per altri sei mesi. “Praticamente abbiamo vissuto un anno di relazione-non relazione in cui ci siamo parlati e guardati a lungo via video, ci siamo avvicinati centimetro per centimetro”, racconterà Marta a QN. Con la riapertura dei confini Luca e Marta riescono a incontrarsi, dopo che lei gli aveva dato buca al Wired Festival: “Rifiutai. Non mi sentivo ancora pronta dopo la fine della mia vecchia relazione. Ricordo ancora gli insulti delle mie amiche quando lo hanno saputo… Quando finalmente ci siamo visti, ad agosto del 2020, non ci siamo più lasciati".

Il matrimonio in Sicilia

2 giugno 2023. Nel giorno della festa della Repubblica Luca e Marta si sposano in Sicilia, terra d’origine di Parmitano, che per l’occasione indossa l’uniforme da colonnello dell’Aeronautica Militare. La cerimonia rimane intima e privata e solo a promesse pronunciate AstroLuca pubblica le foto del matrimonio sui social network con una frase significativa, pronunciata da un amico alle nozze: “Lo spazio è ciò che vi unisce e non quello che vi divide”. Una condivisione di vita che Marta, in fondo, aveva sempre sognato, anche se non nei termini che ci si potrebbe aspettare. “Non avrei mai immaginato di diventare la moglie dell’astronauta, ma immaginavo che sarei stata la moglie di una bella persona”, svelò a Vanity Fair.

Il trasferimento a Houston

Nonostante il “sì”, la relazione tra Luca e Marta prosegue a distanza: lui rimane in Texas e lei continua il suo lavoro a Milano, ma dopo tre anni il peso della lontananza spinge Marta a trasferirsi. “È stata una decisione non facile, presa dopo tre anni di avanti e indietro con gli Stati Uniti. Ho sempre investito molto nella vita professionale, ma a un certo punto ho capito che se un altro lavoro avrei sempre potuto trovarlo, una persona come Luca no”, ha raccontato lei a QN. Oggi Luca e Marta vivono fuori Houston non lontani dalla sede della NASA: “La nostra vita sociale è fatta di normalità, se non fosse che le nostre figlie (Sarah e Maia, avute dal primo matrimonio dell’astronauta, ndr), vanno a scuola con altri figli di astronauti. In quanto ai barbecue siamo in America: quelli si fanno sempre!”.