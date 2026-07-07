La settimana della pace va in fumo Harry, niente Buckingham Palace

Doveva essere la settimana della grande riconciliazione, ma evidentemente i tempi non sono ancora maturi. Parte nel caos e nella disorganizzazione la nuova visita del Principe Harry nel Regno Unito. I fan della famiglia reale britannica si erano già preparati ad accogliere anche la moglie Meghan e i figli nella terra di origine del secondogenito di Carlo e Diana ed ecco che il programma finisce a gambe all'aria con uno scambio di comunicazioni tra il team dei Sussex e quello di Buckingham Palace che preannuncia una settimana turbolenta. L'unica cosa certa è che Harry dovrebbe arrivare a Londra oggi e iniziare un viaggio attraverso il Paese per promuovere gli Invictus Games, che si terranno a Birmingham l'anno prossimo, oltre a presenziare ad altri eventi di beneficenza.

Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, però, il principe verrà da solo. Quei nipoti che il Re non vede da quattro anni, non saranno con lui e nemmeno la moglie, dopo che è stato confermato che alla famiglia non verrà concesso il servizio di sicurezza pagato dai contribuenti. È però ancora possibile che il resto della famiglia raggiunga Harry più tardi, a Birmingham. Una conclusione deludente soprattutto visti gli accordi e gli annunci precedenti. I Sussex avevano infatti accettato l'invito del re a risiedere in una delle dimore reali, decisione poi rivista dallo stesso Harry visto che alla famiglia era stata negata la garanzia della sicurezza. Evidentemente però sono intervenuti anche altri problemi a compromettere la visita, dato che negli ultimi giorni si è assistito ad un turbinio di dichiarazioni e smentite da parte degli uffici di comunicazione delle due parti. E oggi non si sa neppure dove dormirà Harry. Il portavoce del Principe aveva fatto sapere che si sarebbe fermato a Buckingham Palace, notizia poi smentita. Secondo fonti reali sentite dalla BBC, il duca avrebbe risposto troppo tardi all'invito del Palazzo e quindi non ci sarebbe stato il tempo di organizzare il tutto. Harry sarebbe stato informato già sabato del cambio di programma, ma non c'è dubbio che questa sua visita parte con il piede sbagliato. Ieri un suo portavoce ha dichiarato di aver capito che l'invito è stato ritirato e di ritenere deludente la decisione reale. La versione ufficiale è differente. Secondo il Palazzo, inizialmente i Sussex non avevano confermato se l'invito era stato accettato e alla fine avevano declinato l'offerta per poi cambiare opinione lo stesso giorno, quando ormai era troppo tardi per organizzare. Qualunque sia la verità, a complicare ancora di più la situazione è la sentenza del tribunale di Londra che deve decidere se alcuni tabloid abbiano usato metodi illegali per ottenere informazioni sulla vita privata del Principe. La sentenza dovrebbe venir pubblicata oggi, nel primo giorno di visita del Duca a Londra.

Vista la posizione neutrale che deve mantenere il re, se Harry avesse dovuto fare delle dichiarazioni polemiche nei confronti della Corte proprio mentre si trovava nel quartiere generale della monarchia, la situazione avrebbe potuto diventare molto imbarazzante per il monarca. A questo punto però, ci si chiede se sarà ancora possibile trovare un accordo per un incontro tra padre e figlio.