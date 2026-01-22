Lacrime e voce spezzata: il drammatico appello di Bianca Balti per l'Iran

Con le lacrime agli occhi e visibilmente commossa, la modella Bianca Balti ha rivolto un accorato appello per la situazione in Iran. Dopo una visita dal suo oculista a Los Angeles, ha ascoltato la drammatica testimonianza della segretaria iraniana dello studio, che le ha raccontato la difficile situazione del marito rimasto a Teheran.

Racconti drammatici da Teheran

La donna ha descritto alla modella scenari terribili: chi scende in strada rischia di essere ucciso e anche chi finisce ferito in ospedale rischia la morte. " Se scendi in strada, ti sparano; se arrivi in ospedale ferito, ti uccidono lì ", ha rspiegato visibilmente emozionata e con la voce rotta dal pianto.

Il potere dei social per dare voce

Ignara che Bianca Balti avesse milioni di follower, la segretaria ha chiesto di diffondere la storia. La modella non ha esitato e appena uscita dallo studio, tra lacrime e commozione, ha deciso di condividere il racconto sui suoi canali social, per dare visibilità alla tragedia e sensibilizzare il mondo.

Un appello urgente alla comunità internazionale

" Quello che sta accadendo in Iran è senza precedenti, nemmeno durante la rivoluzione ", ha detto. " È fondamentale dare voce a chi soffre. È straziante.

Diffondete questa notizia il più possibile". Con il suo gesto, Balti ha chiesto ai suoi follower di non restaree di amplificare la voce di chi in Iran lotta per la propria vita e per i