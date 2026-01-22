Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Personaggi |Tra le Instagram Stories

Lacrime e voce spezzata: il drammatico appello di Bianca Balti per l'Iran

Dopo aver ascoltato la drammatica testimonianza di una segretaria iraniana, la modella ha lanciato dai suoi social un accorato appello per l'Iran

Foto Fonte video social
Foto Fonte video social
00:00 00:00

Con le lacrime agli occhi e visibilmente commossa, la modella Bianca Balti ha rivolto un accorato appello per la situazione in Iran. Dopo una visita dal suo oculista a Los Angeles, ha ascoltato la drammatica testimonianza della segretaria iraniana dello studio, che le ha raccontato la difficile situazione del marito rimasto a Teheran.

Racconti drammatici da Teheran

La donna ha descritto alla modella scenari terribili: chi scende in strada rischia di essere ucciso e anche chi finisce ferito in ospedale rischia la morte. "Se scendi in strada, ti sparano; se arrivi in ospedale ferito, ti uccidono lì", ha rspiegato visibilmente emozionata e con la voce rotta dal pianto.

Il potere dei social per dare voce

Ignara che Bianca Balti avesse milioni di follower, la segretaria ha chiesto di diffondere la storia. La modella non ha esitato e appena uscita dallo studio, tra lacrime e commozione, ha deciso di condividere il racconto sui suoi canali social, per dare visibilità alla tragedia e sensibilizzare il mondo.

Un appello urgente alla comunità internazionale

"Quello che sta accadendo in Iran è senza precedenti, nemmeno durante la rivoluzione", ha detto. "È fondamentale dare voce a chi soffre. È straziante.

Diffondete questa notizia il più possibile". Con il suo gesto, Balti ha chiesto ai suoi follower di non restare indifferenti e di amplificare la voce di chi in Iran lotta per la propria vita e per i propri diritti.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica