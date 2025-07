L'assistente personale di Kate Middleton abbandona i reali: ecco perchè

Rivoluzione reale. Kate Middleton ha deciso di cambiare l’assistente personale e stilista. Dopo 15 anni a sostegno di Kate l'assistente personale della principessa ha deciso di prendere un'altra strada. Aiutante fedele della famiglia reale, Natasha Archer, 37 anni, ha lasciato il suo ruolo a palazzo per fondare la propria società di consulenza privata. A rivelarlo è la rivista “People”. Ora i punti interrogativi si moltiplicano: i look della principessa subiranno un cambiamento drastico?

Archer, madre di due figli e sposata con il fotografo Chris Jackson, era da poco stata promossa come assistente esecutivo privato di Kate e William. Ma facciamo un passo indietro. Entrata a far parte della famiglia reale nel 2010, "Tash", nome affettuoso assegnatole dai duchi di Galles, era riuscita ad avere una forte influenza nello stile della principessa. Scegliendo abiti di stilisti di lusso come Alexander McQueen e Jenny Packham, l’assistente è riuscita a rivoluzionare il guardaroba di Kate sempre rimanendo elegante e raffinata. Perfino alcuni look del principe William sono stati scelti a tavolino dalla stilista. Tra questi, ovviamente, lo sherwani tradizionale indossato dal principe per un ricevimento in Pakistan nel 2019. Ed è sempre grazie a lei che il cosiddetto "Effetto Kate Middleton" – il fenomeno per cui i capi d'abbigliamento vadano sold out dopo che lei li ha indossati – ha avuto un ruolo di primo piano anche nell’economia dell’intero Regno Unito.

Il vero motivo dell’addio è il nuovo progetto all’orizzonte per l’assistente: Archer, infatti, ha deciso di dare il via alla sua attività di

consulenza privata. Una mossa che, ovviamente, l’ha fatta allontanare dai reali inglesi. Ha ricevuto un saluto affettuoso e riconoscente dal principe e la principessa che le hanno augurato, scrive People, il meglio dalla vita.