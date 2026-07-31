Luigi Di Maio sposa Alessia D’Alessandro: l’incontro durante le elezioni e la proposta a Berlino

“Alessia ha accettato di sposarmi pochi giorni fa”. Così Luigi Di Maio, ex leader del Movimento 5 Stelle, ha annunciato le prossime nozze con la fidanzata. La notizia arriva dalle pagine di Chi, dove l’ex ministro ministro nei governi Conte e Draghi ha parlato del matrimonio e della proposta fatta ad Alessia D’Alessandro a Berlino, città dove la coppia vive da alcuni anni insieme al figlio Gabriel.

Per Luigi Di Maio si apre dunque un nuovo capitolo della sua vita, questa volta privato. Dopo aver lasciato il mondo della politica ed essersi trasferito in Germania, l’ex pentastellato si è dedicato alla famiglia e ha proseguito il suo lavoro lontano dall’aula del Parlamento. Come raccontato nell’intervista rilasciata a Chi, la proposta è arrivata a Berlino nel ristorante dell’hotel dove, quattro anni fa, la coppia si incontrò per un caffè dopo un lungo periodo di lontananza.

Chi è Alessia D’Alessandro

Nata ad Agropoli nel 1990 da padre italiano e madre tedesca, Alessia D’Alessandro ha iniziato il suo percorso professionale come modella a Milano, prima di lasciare l’Italia a soli 18 anni per studiare all’estero. Si è laureata alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University di Brema, costruendo una carriera internazionale nel settore delle risorse umane, consulenza e marketing. Nel suo curriculum figura anche un’esperienza in Wirtschaftsrat, l’organizzazione imprenditoriale vicina alla CDU, il partito dell’ex cancelliera Angela Merkel. In diverse interviste ha raccontato di aver imparato il rigore, la disciplina e la determinazione grazie agli anni dedicati alla danza classica. Nel 2018 ha deciso di scendere in politica candidandosi con il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate: è proprio durante quella campagna elettorale che ha conosciuto Luigi Di Maio.

La storia d’amore

Se da una parte la candidatura in Parlamento non ebbe esito positivo, dall’altra l’esperienza elettorale ha segnato l’inizio di un legame profondo. Dopo essersi conosciuti nel 2018, Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro si sono persi di vista per alcuni anni. La scintilla è scoccata soltanto nel 2022, quando l’ex ministro, ormai lontano dalla politica attiva, si trovava a Berlino e la invitò per un caffè. Da quell’incontro è nata una relazione vissuta in bilico tra la Germania e Roma, sempre lontana dai riflettori, e consolidatasi nel settembre 2024 con la nascita del figlio, Gabriel. Due anni dopo la nascita del primogenito è arrivata la proposta di matrimonio. La data delle nozze non è ancora stata fissata, ma per l’organizzazione Di Maio ha fatto sapere che sarà la futura moglie ad occuparsi delle nozze in linea con il desiderio di entrambi di una cerimonia intima e riservata. Un proposito sul quale lo stesso Di Maio ha scherzato, osservando che, essendo entrambi napoletani, l’idea di un matrimonio “raccolto” potrebbe non corrispondere alle aspettative delle rispettive famiglie.