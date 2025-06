Ecco come Mara Venier ha sventato una truffa da sola

Una storia incredibile quella raccontata da Mara Venier, che sulle pagine di Vanity Fair Italia ha parlato di un particolare episodio che l'ha riguardata in prima persona. Era il 1997 quando Domenica In rimase coinvolta in una truffa, fortunatamente smascherata dalla conduttrice.

La Venier ha rivelato questo retroscena ormai legato al passato in occasione di un'intervista concessa al noto periodico, che ha dedicato la copertina a lei, Antonella Clerici e Milly Carlucci. Per pubblicizzare l'ultimo numero della rivista sono stati realizzati tre filmati, ciascuno dedicato a una conduttrice che doveva rievocare un episodio della sua carriera. Mara Venier ha deciso di entrare nel dettaglio di un fatto rimasto un po' nell'ombra.

Nel 1997 la conduttrice, che si stava occupando di un gioco a premi, si rese conto che il programma era stato appena colpito da una truffa. " È stato un momento molto difficile per me. Avevo capito che c'era una truffa perché era un quiz. Avevamo raggiunto una cifra molto alta di milioni. Io non avevo capito niente ma il mio gruppo di lavoro sì", ha spiegato. " All'ultimo momento mi cambiano la domanda e io facevo queste telefonate con i numeri che il notaio mi aveva dato. Faccio la domanda cambiata e dall'altra parte c'era questo signore che rispondeva alla domanda che non avevo fatto. Ho capito immediatamente che era in atto una vera truffa ai danni della mia azienda ma anche dei cittadini" , ha aggiunto.

Compresa la situazione, la conduttrice non esitò a intervenire. "L'ho smascherata in diretta", ha affermato. La Venier denunciò tutto pubblicamente e subito dopo ci fu l'intervento delle forze dell'ordine. Tutto il cast del programma venne ascoltato dalla Digos, tanto che i colloqui si conclusero intorno alle 4 del mattino.

Tutto ciò fu necessario affinché gli investigatori riuscissero a comprendere le dinamiche della vicenda.