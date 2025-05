Mara Venier, il marito ricoverato ancora in ospedale: ecco come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

I momenti difficili per Mara Venier ultimamente non sembrano finire. Il primo ricovero del marito risale alo scorso 13 aprile quando proprio lui aveva pubblicato sui social un’immagine che lo ritraeva insieme ai suoi figli e alla figlia della conduttrice dopo essere uscito dall’ospedale, con la didascalia "Tornato finalmente a casa con un fantastico comitato di accoglienza". Qualche giorno dopo era stato necessario addirittura un secondo ricovero immediato. Oggi, sempre grazie ai social, la conduttrice ha fatto sapere ai suoi fan che il marito si trova nuovamente in ospedale.

Il marito Nicola Carraro è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A farlo sapere è la stessa Venier che non perde l’ottimismo e condivide una scatto del marito accompagnato da una piccola dedica. “Daje amore mio”, scrive la conduttrice sui social. Solo una settimana fa il diretto interessato raccontava così il secondo ricovero causato da un forte calo di pressione. “Sono stato male, pressione bassissima e quindi ricoverato già da due giorni", aveva scritto.

Il marito avva già sofferto di alcuni problemi di salute. In particolare, l’ex produttore cinematografico è stato colpito da una forte polmonite e da un’ernia del disco che è arrivata a impedirgli di camminare. "Buongiorno amici, riabbracciamoci con le parole e in alto i cuori, sempre. Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni. Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio.