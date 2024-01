Mattia Zaccagni segna nel derby e annuncia la gravidanza di Chiara Nasti

Da giorni si vociferava che Chiara Nasti fosse incinta del secondo figlio e la conferma è arrivata poco fa durante il derby Lazio - Roma. Mattia Zaccagni, centrocampista biancoceleste, ha siglato il gol della vittoria e poi ha infilato il pallone sotto alla maglia e si è messo il pollice in bocca, gesto inequivocabile e molto gettonato tra i calciatori per annunciare il lieto evento.

Ai tifosi laziali il gesto di Zaccagni è apparso subito come un déjà-vu. Nel maggio 2022, infatti, il calciatore aveva rivelato nello stesso identico modo che la compagna, Chiara Nasti, aspettava un figlio, il piccolo Thiago, venuto alla luce a novembre dello stesso anno. Così, anche per la seconda gravidanza, la coppia non ha voluto cambiare formula e l'annuncio ha portato decisamente fortuna a tutta la squadra che, grazie al rigore segnato da Zaccagni, ha conquistato la semifinale della Coppa Italia.

Le indiscrezioni poi la conferma all'Olimpico

Che Chiara Nasti fosse incinta i suoi follower se ne erano accorti da un pezzo. Le foto e i video condivisi sui social network in occasione delle festività natalizie avevano destato molti dubbi sul suo stato interessante. La borsa strategicamente posizionata davanti alla pancia, le foto a mezzo busto e le mancate risposte a chi le chiedeva se fosse incinta avevano alimentato i sospetti. Una mezza conferma era arrivata, però, dal sito di Fabrizio Corona, che aveva dato per certa la gravidanza. Ma i diretti interessati non avevano confermato la notizia, riservandosi il diritto di annunciarlo a loro modo e con i loro tempi. E lo stadio Olimpico, dove era già avvenuto il gender reveal party per il primo figlio, è sembrato il posto perfetto per farlo.

Il pallone sotto la maglia, il dito in bocca

Dopo avere messo a segno la rete decisiva di Lazio - Roma (come fece Francesco Totti molti anni fa), Zaccagni ha fatto sapere al mondo della gravidanza della moglie, sposata la scorsa estate a Roma, e le foto del pallone sotto la maglia biancoceleste hanno già fatto il giro del web. L'influencer napoletana era in tribuna mentre in campo il marito annunciava al mondo la sua gravidanza e poco dopo lei stessa ha condiviso su Instagram una foto con tanto di dedica: "Ti amo papi! Baby 2 in arrivo, non vediamo l'ora". Secondo le ultime indiscrezioni la Nasti sarebbe incinta di tre mesi e sarebbe già a conoscenza del sesso del nascituro. Ma per sapere se in casa Zaccagni - Nasti arriverà un fiocco rosa o un altro azzurro bisognerà attendere ancora un po'.