La nuova gravidanza, il piercing infetto: cosa sta succedendo a Chiara Nasti

Negli ultimi giorni il nome di Chiara Nasti è salito alla ribalta della cronaca rosa per più di un motivo. Il primo è la presunta gravidanza dell'influencer napoletana. Una foto scattata a poche ore dall'inizio del nuovo anno ha scatenato il gossip sulla probabile dolce attesa di Chiara Nasti e il marito, Mattia Zaccagni. Ma c'è anche un'altra questione che sta catturando l'attenzione del popolo dei social e riguarda la salute dell'influencer.

Chiara Nasti è di nuovo incinta?

La domanda che spopola da ore sul web è proprio relativa alla presunta gravidanza di Chiara Nasti. L'influencer partenopea ha trascorso San Silvestro a Monte Carlo, in Costa Azzurra, insieme al marito Mattia Zaccagni e al figlio Thiago. La coppia ha festeggiato l'ultimo giorno dell'anno con altri calciatori e le rispettive compagne, ma le foto e i video condivisi dall'influencer sulla sua pagina Instagram hanno scatenato il gossip. La prima a porre l'attenzione sulle forme rotonde della Nasti è stata Guendalina Canessa, che nei commenti ha scritto: "Ma il pancinooo non ci credoooo!! O sono i chili del Natale?". A ruota sono arrivati i commenti di molti fan, che hanno notato il pancino sospetto, ma l'influencer napoletana si è limitata a rispondere alle voci con una nuova foto con la pancia scoperta e l'emoji di una mano con le dita unite, come a voler dire: "Cosa state dicendo?".

Le conferme dei beneinformati

Sebbene la coppia non abbia confermato, il sito di Fabrizio Corona ha svelato che la notizia è certa. " Un occhio nemmeno troppo attento avrà sicuramente notato che sotto al vestitino rosso la donna nascondeva un po' la pancia e no, non è per il cenone di Capodanno. Chiara Nasti aspetta il secondo bambino. Una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo, che ha provato a tenere segreto il secondo figlio fallendo con quest’ultima foto dell’anno ", riporta Dillinger. E alla voce del sito si è aggiunta quella dell'esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha commentato il post del settimanale Chi dedicato a Chiara Nasti: "E' incinta al 100%". Per l'annuncio ufficiale, però, pare si dovrà attendere ancora un po'.

Il piercing infetto

C'è un altro dettaglio che ha scatenato il chiacchiericcio sul web e che riguarda proprio la Nasti. Dopo avere condiviso la foto insieme al marito, quella con le rotondità sospette, l'influencer ha postato un'altra immagine, che ha messo in allarme i fan. "Il microdermal sembra infetto", ha commentato un utente, parlando del piercing sul petto della Nasti con un preoccupante alone rosso. E in poco tempo sono arrivate decine di repliche: "Ti sta facendo infezione il dermal", "Il dermal ha un’altissima percentuale di rigetto pari a circa l’85% fallo vedere da uno specialista a maggior ragione se per caso sei in dolce attesa". Anche in questo caso, però, l'influencer non ha risposto ai fan.