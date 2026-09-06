Me contro Te, il matrimonio show a Milano: Luì e Sofì dicono sì davanti a 6mila fan

Per migliaia di bambini quello di sabato 5 settembre è stato un giorno davvero molto speciale, in cui hanno assistito ad un matrimonio che aspettavano da tempo. Veli, abiti eleganti, bouquet, cartelli preparati a casa e bacchette luminose: all’Unipol Dome di Milano i piccoli fan dei Me contro Te sono arrivati vestiti per una vera festa di nozze, accompagnati da genitori e nonni. Al centro di tutto c’erano Luigi Calagna e Sofia Scalia, Luì e Sofì, che hanno trasformato il loro “sì” in una grande celebrazione insieme al pubblico. Circa 6mila persone hanno assistito alla cerimonia, mentre oltre 100mila si sono collegate su Twitch.

La favola diventa realtà

La cerimonia ha avuto tutti gli ingredienti di un matrimonio da favola. Luì è arrivato in doppiopetto bianco, mentre Sofì ha percorso la navata con un abito di pizzo e un lunghissimo strascico sostenuto da quattro damigelle in fucsia. Sul palco, insieme a loro, familiari, testimoni e alcuni dei personaggi dell’universo Me contro Te. Prima del rito, Luigi ha dedicato una serenata alla sua compagna. Visibilmente emozionato, ha guardato la platea e poi Sofia: “Siamo partiti da zero e ora guarda tutto questo. Non mi sembra vero. Tu sei la mia realtà, sei il mio sogno”. Poco dopo sono arrivati i fuochi d’artificio, prima che la cerimonia entrasse nel vivo.

Le promesse: “Siamo diventati grandi”

A celebrare le nozze è stato un funzionario del Comune di Milano. Il momento più intimo è arrivato con le promesse, quando i due hanno ripercorso la loro storia e gli anni trascorsi insieme. Luigi ha parlato anche delle difficoltà affrontate dalla coppia: “Se siamo arrivati qui non è perché è stato tutto facile ma perché abbiamo deciso di continuare ad amarci anche nei momenti difficili. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo perché per me il regalo più bello sei sempre stata tu”. Sofì ha invece ricordato quando tutto è cominciato: “Avevo solo 15 anni ma con te ho sempre saputo di avere incontrato qualcuno che sarebbe rimasto. Siamo diventati grandi l’uno accanto all’altra. Ti prendi cura di me senza far rumore”. Poi lo scambio delle fedi e il “sì”.

Come è nata la favola di Luì e Sofì

Il loro percorso è iniziato nel 2014, quando Luigi e Sofia realizzavano i primi video insieme. Quella che sembrava una semplice avventura è diventata negli anni un progetto seguito da milioni di persone e capace di espandersi in diversi settori: oltre ai contenuti online sono arrivati libri, musica, televisione, cinema e spettacoli dal vivo. Il canale YouTube ha superato i 7 milioni di iscritti e la loro community è conosciuta come Team Trote (il nome con cui viene chiamata la community dei fan dei Me contro Te). Nel 2020 sono arrivati anche sul grande schermo con “La vendetta del Signor S”, che ha incassato 5,5 milioni di euro nel primo fine settimana. La proposta di matrimonio risale invece all’ottobre 2021. Le nozze, inizialmente previste per il 2025, sono state poi rinviate, spiegando che il desiderio era quello di permettere anche ai fan di partecipare.

Per i piccoli fan, un giorno da sogno

La particolarità dell’evento è stata soprattutto nel modo in cui il pubblico ha vissuto la giornata. Se per gli adulti era evidente la dimensione spettacolare dell’appuntamento, per molti bambini il confine tra show e realtà sembrava quasi scomparso. Sono arrivati da diverse parti d’Italia con i genitori, scegliendo con cura il proprio abbigliamento. Qualcuno ha preparato un cartello, qualcun altro ha indossato un velo o una coroncina. “Il nostro sogno si è avverato”, si leggeva su uno dei messaggi rivolti agli sposi. Tra gli adulti presenti c’è anche chi spiega così il rapporto con la coppia: “Sono gli unici che non dicono parolacce”. E dal palco è arrivato un messaggio che sembrava rivolgersi proprio ai più piccoli: “Amare è avere cura”. Un altro passaggio della cerimonia ha aggiunto: “Voglio conoscere anche la persona che diventerai”.

Il business intorno alle nozze

L’evento ha avuto anche una forte componente commerciale. I biglietti andavano da 48 a 110 euro, mentre per incontrare gli sposi prima dello spettacolo era previsto un supplemento, con formule che arrivavano a 250 euro. Anche il merchandising ha seguito il tema delle nozze: veli a 20 euro, magliette “The Wedding” a 35, oltre a coroncine, fasce e bacchette luminose. Un modo per portare a casa un ricordo di una giornata che, per il giovane pubblico dei Me contro Te, aveva un significato molto più grande di quello di un semplice concerto. Dopo il rito, infatti, la festa è continuata con balletti, cambi d’abito e le canzoni della loro storia. Luì e Sofì hanno salutato il pubblico tra musica e applausi, chiudendo una giornata costruita attorno alla promessa che Luigi aveva affidato alla platea: “Non ci frega niente delle critiche, noi sappiamo che sarà per sempre”.